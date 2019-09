Lydia Lozano abandona Sálvame

Un susto monumental, "y no es el primero", han dicho los compañeros de Lydia Lozano en Sálvame. La colaboradora quiso emular la prueba de ayer en Gran Hermano Vip 7 en la que los concursantes caminaban disfrazados de gusanos para lograr la inmunidad y no lo ha logrado. Lydia ha terminado por los suelos al no poder caminar como el resto. Entre risas y llanos la periodista se ha ido al suelo y sobre ella ha caído Gustavo, otro de los tertulianos del programa y ahí han comenzado los problemas. Lydia Lozano se aquejaba de un dolor inmenso en las costillas, "una fisura o igual se ha roto una costilla", decían los colaboradores. Kiko Hernández, que hoy ejerce de presentador al no estar ninguno de los tres principales, ni Jorge Javier, ni Paz Padilla, ni Carlota Corredera, ha llamado rápidamente a los servicios médicos de Telecinco. La colaboradora lloraba en el suelo cuando han dado paso a la publicidad.

Tras la vuelta Kiko Hernández explicaba que una ambulancia había llegado a los estudios de Mediaset para llevarse a Lydia Lozano al hospital más cercano. Gustavo explicó que quizás en la caída "y por el peso que le vino encima quizás le he hecho daño, pero siempre sin querer, no quise dañarla". Las disculpas de Gustavo fueran aceptadas por todos los allí presentes. Belén Rodríguez y Belén Esteban discutieron si había sido algo fortuito, pero finalmente han llegado a la conclusión de que de ahora en adelante Lydia no debería participar en este tipo de pruebas pues "no es la primera vez que le pasa, otra vez también se fue al suelo y tuvo problemas en la espalda", explicaron.

Esta tarde en Sálvame no dejan de discutir sobre la idoneidad de que Antonio David esté en la casa contando la vida de su ex mujer Rociíto y su actual pareja Fidel Albiac. Según Belén Esteban "el único que vive con sus hijos es Antonio David y ahora que alguien llegue a ponerle una demanda después de 18 años por no haberle tratado bien o pagarle la manutención cuando es el quien cuida de los dos y no ella. ¿Le manda dinero ella a Antonio para que los cuide?". Belén Rodríguez cree que está en su derecho de pedir un dinero por una custodia compartida, como Antonio David de denunciar a Rociíto si cree que no le debe pasar nada.