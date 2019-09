La Pesadilla en la cocina que vive Chicote por su defensa de un producto español: "No me jodas..."

La Pesadilla en la cocina que vive Chicote por su defensa de un producto español: "No me jodas..."

Todo empezó como una broma pero él mismo sabía que este es un tema sensible. No hay posiblemente otro debate de mayor "calado" en España que el de la tortilla de patatas. ¿Tiene que llevar cebolla o basta con echarle huevo y patatas? Hay opiniones para todos los gustos pero si hay una cuestión que es polémica esa es, sin duda, la opinión de los cocineros sobre este tema. El último en pronunciarse hace unos días fueAlberto Chicote, el popular chef al que le dio la fama nacional el programa Pesadilla en la Cocina emitido desde hace casi una década por La Sexta.

Chicote colgó una foto en su cuenta de Twitter en la que decía "Escribe una historia triste utilizando sólo tres palabras". Se trata de un juego muy típico de redes sociales y que se suele hacer con películas o con muchos tipos de contenido. Pues bien, la historia triste de Chicote era una "tortilla sin cebolla". Así se posicionó Chicote en el eterno debate. Para él triste es que no lleve ese producto tan español como la cebolla. Las reacciones, en esto como en todo en redes sociales, no se hicieron esperar ni unos minutos.

"No me jodas. Hasta ahora te seguía como cocinero", le llegaron a decir a Chicote. El cocinero no llegó ni tan siquiera a contestar a quienes le criticar en redes sociales. No en vano lleva muchos meses en la pelea de Twitter y no hace caso a los "trolls" que muchos sufren y que han hecho incluso que algunos famosos abandonasen las redes.

Lo que ahora se preguntan muchos seguidores de La Sexta es cuándo va a volver el programa de Chicote. No en vano tal y como desveló el propio presentador la séptima temporada de este programa ya está rodada aunque todavía no se ha estrenado ni hay previsión de que se haga. El éxito de "Te lo vas a comer", el nuevo formato con el que triunfó el cocinero, ha hecho a buen seguro que La Sexta quiera posponer las nuevas entregas que podrían llegar en el nuevo curso.

Pero la televisión no es el único negocio de Chicote. Ni mucho menos. El cocinero tiene dos restaurantes en Madrid que cada vez están cosechando más éxito de público y de críticas tanto en redes sociales como en las páginas web en las que se dejan opiniones de establecimientos de hostelería.