Can Yaman, de Erkenci Kus, visitará España: aquí todos los detalles

Parece que la próxima apuesta de Can Yaman pasa por recorrer Europa y abrazar de nuevo a todos los fans que tener por medio mundo, como le sucedió estas vacaciones de verano a su paso por el sur de Italia. El actor de Erkenci Kus ha publicado un video en el que explica que en las próximas semanas estará visitando Grecia. El país heleno tendrá la suerte de que durante unos días Can Yaman se pasee por sus calles, acuda a sus programas y se deje ver por varios eventos.



Fue precisamente el interés que despertó en Italia el que ha empujado al actor turco a realizar estas visitas que seguramente le vendrán muy bien a la hora de buscar nuevos proyectos. Can ha tenido varias ofertas encima de la mesa como las que ya hemos comentado llegadas nada más y nada menos que desde Bollywood. También en Turquía goza de una gran popularidad que le ha granjeado un bombo que a cualquier productor del país otomano le puede llamar la atención.



Can Yaman compartió su video en el que anunció que estará en Grecia entre el 22 y el 24 de septiembre desde su cuenta de Instagram.





En la capital griega,podrá participar en un programa de entrevistas de a televisión helena. Después asistirá a una fiesta para unasque le dieron en el. Lo bueno de que hayan transcendido estos movimientos depores que varios medios de su país se han apresurado a indagar en otros viajes del actor y estamos de enhorabuena, Can Yaman visitará España. Si atendemos a las informaciones llegadas desde los medios turcos, los otros planes de viaje deson los siguientes:Programa de entrevistas en Roma, Italia. Fiesta, evento y sesión fotográfica para la versión italiana de Hola!El productor Faruk Turgut asistirá a la noche organizada para él en Cannes acompañado de Can Yaman.Celebrará su fiesta de cumpleaños y es aquí cuando puede coincidir esa fecha con el paso de su gira por España.Viaje a América del Sur y del Norte. Argentina, México y Estados unidos podrían ser su parada.Ese mes Can Yaman aprovechará para completar su servicio militar durante 21 días con lo cual ya estará de vuelta en su país natal.Los planes del actor turco le están reportando un sinfín de eventos, fiestas y lo que es mejor para su carrera, una gran popularidad que le aseguran proyectos a corto y largo plazo.