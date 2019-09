Las declaraciones de Susanna Griso que han indignado a Twitter: "Borrachuzos a las tres de la mañana"

Susanna Griso y Fran Rivera se han convertido en trending topic de España en Twitter por unas declaraciones que han indignado a miles de usuarios de la popular red social. Todo ha comenzado con la decisión de la Japan Weekend, un macroevento de entretenimiento y cultura japonesa, que tendrá lugar en Madrid los días 21 y 22 de septiembre, de vetar la participación del torero Fran Rivera, quién en un principio iba a participar en este festival de ocio.



Francisco Rivera se ha mostrado muy molesto con la cancelación de su exhibición en la Japan Weekend de Pamplona. El torero recibía la comunicación por parte de la organización hace unos días. Los propios responsables de esta feria de la cultura japonesa publicaban un mensaje en su perfil de Instagram informando de la cancelación de este evento: "Os leemos y os escuchamos: nuestra prioridad sois vosotros. Dicho lo cual, anunciamos la CANCELACIÓN de la exhibición de Francisco Rivera. Ni él ni el dojo cobraban por venir, y la intención no era otra que difundir el aikido, sentimos que se haya proyectado de otra forma". Y es que el hermano de Kiko Rivera es cinturón negro de aikido, un deporte que lleva practicando desde hace más de dos décadas.



Así, el torero ha mostrado su malestar en el programa de Espejo Público. Muy ofendido, Francisco aseguraba que no entendía el porqué de su veto, algo a los que los propios responsables aseguraban que había sido por mantener el buen clima en este evento familiar. Y es que por lo que parece desde que anunciaron la participación del maestro habían recibido un sinfín de amenazas. "Hay un ambiente muy conflictivo y se querían hacer reivindicaciones dentro del evento y no podemos controlar qué puede pasar" añadían los responsables del evento.





?? Os leemos y os escuchamos: nuestra prioridad sois vosotros. Dicho lo cual, anunciamos la CANCELACIÓN de la exhibición de Francisco Rivera. Ni él ni el dojo cobraban por venir, y la intención no era otra que difundir el aikido, sentimos que se haya proyectado de otra forma. pic.twitter.com/rbL59b58ln — Japan Weekend (@Japan_Weekend) September 16, 2019

Antes de que se me malinterprete, he dicho que en las redes sociales hay una minoría que actúa como borrachuzos a las tres de la madrugada. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato. — Susanna Griso (@susannagriso) September 18, 2019

Ante esta situación, la presentadora del espacio de Antena 3 ha criticado la situación y ha señalado que "las redes sociales son un universo de borrachuzos a las tres de la madrugada". Tras sus palabras, los usuarios de la red social del pájaro azulUna situación que. Ante las criticas recibidas, la conductora de "Espejo Público" ha querido publicar un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter para explicarse:"Antes de que se me malinterprete,. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato", ha explicado.