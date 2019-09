Risto Mejide crea su propio partido político para presentarse a las elecciones

"Todo es mentira", el programa que conduce el publicista Risto Mejide, ha dado el salto a la política, según aseguran desde la cadena Cuatro. Hoy, durante la emisión del espacio televisivo, han anunciado la creación de su partido político "PNLH". O lo que es lo mismo: "Peor no lo haremos".



"Hoy nace un partido que sí tiene una ideología: aprobar todo aquello que no han aprobado los partidos que ya están", explicaba el presentador al inicio de la emisión del programa. Entre sus medidas está la "suspensión de sueldo a todas sus señorías mientras nos sean capaces de crear un gobierno", "acabar con los sueldos vitalicios que cobran determinados políticos" o que los "condenados por corrupción devuelvan lo robado".



Bajo el lema "Peor no lo haremos" han bromeado con la posibilidad de llegar al poder, porque "no sería la primera vez que un movimiento encabezado por unos cómicos llega al poder, mirad Beppe Grillo en Italia", comentaba Marta Flich.



Estas son las medidas que pretenden llevar a cabo como partido político:







.@elsaruizcomcia: Cuarto. Acabar de una vez por todas con los sueldos VITALICIOS que cobran determinados políticos, como los expresidentes del Gobierno. La política debe arreglar el futuro de la gente, no el futuro de los políticos.#TodoEsMentira18S https://t.co/mSrxSSLDvN pic.twitter.com/87OCC9Rvll — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 18 de septiembre de 2019