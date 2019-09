Lío en Gran Hermano Vip 7: "O nosotros o él"

No pueden con él, no lo quieren a su lado y están totalmente a favor de su expulsión, no lo soportan en Gran Hermano VIP 7. Tanto es así que en la noche de ayer varios de los concursantes entraron en el confesionario y le dijeron al Súper que o ellos o él y él no es otro que el ovetense Hugo Castejón, quien no está nominado. El ex de Marta Sánchez, conocido por eso y algo más seguramente que nadie sabe lleva u comportamiento lo más extraño posible dentro de la casa. En la última fiesta, esta misma madrugada, no paró de tirar cosas a sus compañeros, de tirarse agua por encima, disfrazarse, frotarse con las paredes y ventanas y hacer ruidos molestos para el resto. Además, sumó a su causa a dos personas más que no tienen el cariño de la casa, Dinio y Adara. Entre los tres desquiciaron al resto.

Todo esto lo han contado hoy en Sálvame y en principio las imágenes eran tan fuertes que no iban a ser enseñadas la menos hasta la gala de esta noche, aun así han mostrado unos 30 segundos de lo sucedido. Ante todo, esto a los compañeros de edición no les quedó otra que decir "o Hugo o nosotros. O se toman medias y cartas en el asunto por parte del Súper y la organización o todos abandonamos el concurso", dijo Noemí.

En plató los que allí estaban solo acertaban a decir que era algo normal, "sería la primera vez que, en un Gran Hermano, da igual que sea VIP, de no conocidos o incluso supervivientes que sucediera algo así", dijo Kiko Hernández. "La dirección me dice que estábamos viendo imágenes en directo y se ha liado tan gorda que hemos levantado la emisión que no saben ni si se va a ver esta noche, todo ha ocurrido entre Adara, Hugo, Dinio y el resto", explicó la presentadora de Sálvame, Carlota Corredera.

Belén Esteban cree que todo se debe al encontronazo que Mila Ximénez tuvo con Hugo hace unos días. "Desde dentro se ve de otra manera, no quiero que se vaya Hugo, da mucho juego y es lo que hay, Hugo te desquicia, pero es lo que hay. Mila tiene muchos argumentos como para no insultarle, no puede hacer eso y lo digo yo que la quiero mucho", sentenció la Esteban.

Esta noche veremos si Gran Hermano Vip 7 saca al aire estas imágenes que tanta repulsa han causado entre sus compañeros de edición.