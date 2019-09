Can Yaman sale al paso de las acusaciones de fraude

Hace varios días que en Turquía viene surgiendo una controversia alrededor de la figura de Can Yaman. El actor turco no ha tardado en salir al paso de estas acusaciones y para ello no dudó en fotografiarse con todos los que le han parado por las calles turcas en las últimas semanas. Todo comenzó el día de su visita a Italia. Los remolinos de gente esperando poder fotografiarse con el actor de Erkenci Kus pronto se hicieron virales. Nápoles se había convertido en un hervidero con la llegada de Yaman. En su país natal nadie entendía el furor que despertaba en otra tierra como Italia. Muchos de estos rumores salen de la prensa rosa turca. Estos programas de televisión dicen que la locura que causó el actor no era de verdad, sino que se trataba de "fake news", es decir, las fans de Can Yaman no eran de verdad, solo habían actuado de esa manera para realzar la figura del actor para que en Turquía se hablase más de su figura y así promocionarse ahora que está buscando trabajo tras la cancelación de Erkenci Kus.

Can Yaman no ha tardado en salir al paso de estas acusaciones y ha rechazado cualquier intento de promocionarse de esa manera. Viendo el revuelo que en las redes sociales hay con el actor no es creíble que de su cabeza hubiera salido una idea semejante. El turco sigue preparando su vuelta a los ruedos y puede ser que pronto le veamos en un nuevo proyecto. Lo que si es cierto es que el actor principal de Erkenci Kus hará un tour que le llevará por varios países incluidos España. Can Yaman visitará además Centro América y Estados Unidos. La carrera de este actor no ha hecho más que comenzar y en nada le veremos en algo nuevo.

Tras pasar por medio mundo y asegurarse de que le conocen bien, participar en varios programas de televisión y conceder seguramente muchas entrevistas el próximo plan de Can Yaman no puede ser otro que el de terminar de una vez por todas con la realización del servicio militar obligatorio turco. Recordamos que como os contamos hace tiempo el actor está justo al límite del permiso y deberá realizar esta mili en cuanto pueda. Según han informado varios portales turcos esta situación podría darse en los próximos meses, justo después de su tour mundial. Can Yaman está llamado a filas.