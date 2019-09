La recomendación culinaria de Chicote que ha sorprendido a los seguidores en redes sociales

El cocinero Alberto Chicote tiene actualmente la misma actividad en las redes sociales que en la pequeña pantalla. Este famoso chef sigue utilizando su cuenta de Twitter para hacer llegar a sus seguidores (que se cuentan por millones) las recomendaciones que considera necesarias tanto a nivel culinario como en lo que se refiere a la literatura, su otra gran pasión.

Hace unos días Chicote hablaba con sus seguidores de la necesidad de recuperar algo que parecía perdido en el tiempo: la costumbre de hacer una "merienda cena". "Que recuerdos", aseguró el famoso cocinero haciendo hincapié en que este tipo de almuerzo que solía ser común hace años le recordaba a los cumpleaños y a las fiestas populares que vivió durante su adolescencia.

Durante el programa Pesadilla en la Cocina Alberto Chicote intenta resucitar negocios que ya están casi en las últimas. Se trata de establecimientos hosteleros que están pasando un mal momento y a los que las cuentas no les cuadran. Chicote utiliza toda su experiencia para intentar ayudar a estos negocios a los que, además, su equipo somete a un lavado de imagen estético. De hecho esa es una de las partes más destacadas del programa: cuando el cocinero les presenta a los hosteleros su nuevo local, las instalaciones y la nueva carta con la que van a empezar a trabajar y con la que van a intentar remontar el vuelo.

Pero ¿es efectivo el programa? A medias. No todos los negocios que viven de la hostelería y a los que visita Chicote acaban consiguiendo su objetivo. En este enlace te contamos hace tiempo el resultado que había tenido en los distintos establecimientos todo lo que intentó hacer el famoso cocinero.

Chicote cosecha éxito tras éxito en la pequeña pantalla y, a pesar de que algunos restaurantes han tenido que cerrar a pesar de todo ahogados por las deudas o por una mala situación personal, el chef sigue consiguiendo audiencia. Pero, ¿y en el campo de la restauración, prueba Chicote de su misma medicina?, ¿qué opinan los clientes que acuden a su restaurante en Madrid, el Yakitoro?

Pues casi todo cosas buenas. En la principal página de opiniones en la red (Tripadvisor) el restaurante cuenta con más de 4.500 comentarios y una nota media de cuatro sobre cinco. Pero también hay gente a la que no le ha gustado su experiencia y que tratan de hacer vivir a Chicote a través de las redes su particular "Pesadilla en la cocina". "Los callos estaban sosísimos, sólo había cuatro, un despropósito de plato. Pero lo peor es el concepto. A ver, si es un sitio de tapas acepto que mi mesa esté pegada a la de otros comensales pero pegada pegada, pero el servicio sea rápido y las tapas salgan pronto. En un restaurante tardas más en tomar nota, atender y servir me separas más las mesas y me llenas más el plato. Lo de Pesadilla en la Cocina... mucho reformar locales y el tuyo está descuidado, plantas secas, techos caídos y un poco sucio la verdad", comentaba hace apenas unos días uno de los clientes del restaurante que calificaba la experiencia como "mala".