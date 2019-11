El gesto en directo de Kiko Rivera con su hermana que ha descolocado a los telespectadores

Kiko Rivera ha estado este fin de semana en el plató de Viva la vida para presentar su nuevo tema y de paso, ha tenido una charla con Emma García. Al lado de su mujer, Irene Rosales, ha explicado cómo se encuentra en estos momentos. El cantante ha aprovechado su aparición en el programa para mandar un tierna felicitación a su madre ya que este domingo era el día de las Isabeles, y sorprendentemente también para su hermana. Lo cierto es que le hijo de Isabel Pantoja le ha dejado el terreno llano a la presentadora y esta le ha respondido: "Por lo menos esta felicitación es mejor que la que le pusiste el día de su cumpleaños".

"Cada uno toma las decisiones que toma. Yo siempre he dicho que adoro a mi hermana, ella lo sabe, yo estoy sufriendo muchísimo. Yo quisiera que todo se arreglara, seguro que algún día pasará. Le deseo la mayor felicidad del mundo y que le vaya lo mejor posible y que vuelva a ser la niña de mis ojos" le ha dicho Kiko Rivera a Emma García y es que recordemos que el día de su cumpleaños, el cantante le ponía una felicitación por Instagram en la que le decía frases demoledoras como: "No sabes lo que es el significado de la palabra familia, tampoco lo has querido entender...".

La guerra entre los hermanos viene de tiempo atrás y es que desde que saliese Kiko Rivera de GH DÚO, ambos tomaron caminos distintos ya que el pequeño del alma de Isabel Pantoja se encontró con una entrevista de su hermana en una revista de tirada nacional en la que arremetía no solo contra él si no también contra su mujer, Irene Rosales.

"Vamos a hacer una cosa, para zanjar este tema. Vamos a llamarla y así espero zanjar este tema y que jamás nadie me pueda preguntar sobre el asunto. Mamá esto va por ti, te quiero" decía Kiko Rivera en el plató de Viva la vida, dejando a todo el mundo con la boca abierta porque nadie se esperaba que tuviera esa actitud. Como no cogía el teléfono, el hijo de la tonadillera le decía públicamente: "Isabel, cuando salga de esta entrevista voy a seguir llamándote para hablar contigo. Este será el paso de nuestra reconciliación".



KIKO RIVERA: "LA QUE MÁS SUFRE ES MI MADRE"



El dj le terminaba confesando a Emma García que: "Lo necesito. Es mi hermana y ha sido la niña de mis ojos desde siempre". Lo cierto es que Kiko Rivera se ha mostrado de lo más emocionado posible y reconciliador, ya que como todos sabemos es la primera vez que son tantos meses en los que los dos hermanos han estado sin dirigirse la palabra y enfrentados públicamente en los platós de televisión. El marido de Irene Rosales, zanjaba ya la polémica afirmando que la persona que más sufría con todo esto era su madre: "La que más sufre es mi madre. No me lo ha pedido, pero hay cosas que no hace falta pedirlas. Mi madre se merece ser feliz y por mi parte ya basta".