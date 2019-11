Mila Ximenez al borde del abandono en Gran Hermano Vip: "Has hecho una mierda de concurso"

Nadie duda que Gran Hermano es uno de los concursos más difíciles de la televisión. Vivir rodeado de cámaras de televisión que graban, registran y emiten cada gesto sin perder los nervios es harto complicado. Y más si se tiene en cuenta que tienes que convivir con personas que no conoces de absolutamente nada. Pero todo se vuelve aún más complejo si además esas personas son famosas y tienen que defender una actitud determinada. Y eso es lo que parece que este año le ha pasado a Mila Xiemenez, la colaboradora de Sálvame que ha conseguido convertirse, por derecho propio, en una de las protagonistas de la edición de este año de Gran Hermano.

Ximenez no lo está pasando bien. A pesar de que ya sabía lo que es la telerrealidad (participó en otro programa mucho más duro como Supervivientes), a la periodista le está pasando factura el desconocimiento que tiene de lo que está pasando fuera de la casa. "No tengo ni idea de lo que se está viendo", aseguró Ximenez hace días haciendo hincapié en que teme que se esté dando una imagen negativa de ella (como efectivamente así está siendo: hasta los compañeros de Sálvame están criticando su paso por el concurso y sus continuos enfrentamientos con sus compañeros).

"A ver si cuando salga me voy a encontrar todo abucheos. Me estoy agobiando mucho", aseguró la colaboradora de televisión hace apenas unas horas en el confesionario al que acuden de forma periódica los concursantes de este reality para contar cómo están viviendo la experiencia de vivir encerrados en una casa sin contacto con el exterior durante más de tres meses. "Puede que cuando salga me digan que he hecho una mierda de concurso. Tengo miedo a las reacciones", afirmó.

Ximenez vive estos días el agobio de enfrentarse diariamente con otras personalidades como Hugo Castejón, al que en las últimas horas ha dedicado duras palabras. "Estar contigo me degrada, me humilla", le espetó hace sólo unos días.

Gran Hermano está entrando estos días en la recta final y en un momento decisivo. No en vano cada vez quedan menos personas dentro de los muros de la casa más famosa de la televisión y eso se nota. Cada vez hay más tensión dentro de los muros de Guadalix y cualquier momento puede ser bueno para que haya una bronca entre los participantes del reality. Habrá que ver que pasa los próximos días.