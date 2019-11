El polémico comentario de Paz Padilla que podría poner en peligro Sálvame y Telecinco

Presentar un programa en directo durante cinco horas no es nada fácil. Y ya si encima ese programa tiene la dosis de improvisación y la poca previsión que caracterizan a Sálvame entonces ya el círculo se cierra. Es por eso que no es extraño que alguna que otra vez pasen cosas de las que se arrepienten desde la dirección de este formato. Y algo así pasó esta tarde.

Durante la presentación de Gianmarco, uno de los protagonistas de la última edición de Gran Hermano Vip en Telecinco, Paz Padilla simuló estar cocinando con el italiano. Metidos en una cocina haciendo como que cocinaban pasta la presentadora y el invitado fueron poco a poco desgranando el paso del joven por el programa más conocido de Telecinco. Hasta que llegó el momento de hablar de amor y de relaciones sentimentales.

Fue entonces cuando Padilla le echó en cara al italiano que se hubiera enamorado de muchas mujeres dentro de la casa. Cogiendo un churro de masa Padilla realizó un gesto sexual y le dijo al invitado: "Mira, así es como te levantabas tú dentro de la casa todos los días". El comentario, poco apropiado en horario de protección infantil como aquel en el que se emite Sálvame, no pasó desapercibido para la dirección del programa. O al menos eso parecía a juzgar por la reacción de Paz Padilla que cambió el gesto antes de ir a publicidad.

"Lo siento es lo que me ha salido que me pone nerviosa. Vaya tarde que me espera por delante", se disculpó. Lo cierto es que Telecinco ya ha tenidos varios problemas con Sálvame como consecuencia de los comentarios de todo tipo e insultos que se vierten en el programa. Los organismos reguladores han puesto alguna que otra multa a los responsables de Mediaset por emitir contenidos poco apropiados en un horario (el de tarde) con una especial protección infantil.

De hecho la polémica llegó a tal punto que los responsables de este formato de La Fábrica de la Tele tuvieron que dividir la tarde en varios tramos: el Sálvame Limón, Naranja y Banana, para distinguir los comentarios y los contenidos que se podían emitir según fuera una hora u otra del día y según en ese momento la cadena tuviera que respetar los contenidos de un público o de otro. Puede que este comentario de Padilla pueda suponer otro varapalo tanto para Sálvame como para Telecinco.