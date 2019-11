Una concursante de Masterchef Celebrity desvela su calvario: "Prácticamente no dormía"

Tamara Falcó ha sido la protagonista de la presentación de la primera exposición fotográfica de la compañía LG, en colaboración con el fotógrafo de las estrellas Jesús Isnard. La hija de Isabel Preysler ha hablado del proceso creativo de su fotografía y cómo las formas, líneas y curvas de los productos LG SIGNATURE le han inspirado para llevarlas a cabo.

Bueno Tamara, cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso de las fotografías?

La verdad que ha sido precioso, nos dieron unas pautas, pero LG nos fijó muchísimo rango para tener creatividad y trabajar con Jesús ha sido una gozada porque los dos compartimos esa pasión por la moda y tener la idea de que fuera del cine, nosotros hemos intentado transmitirlo de la mejor forma posible.

¿Cómo ha sido posar como una princesa?

Pues como una princesa, la verdad las fotos tenían su complejidad porque sigue habiendo un cliente detrás como es LG, ellos tienen que tener su producto ahí pero creo que está muy bien integrado y ser modelo de LG ha sido un honor la verdad.

¿Te han dado una copia en pequeñito?

No, pero espero queme la den. Si la verdad que son un poco grande para poner en tu salón, pero es precioso ver el trabajo de todos ya expuesto, yo cuando las he visto he dicho, ha valido la pena todo el esfuerzo.

Tamara estás ya más que reconciliada con todos los electrodomésticos, ahora que sabes cocinar, ¿no?

Si, si (entre risas)

Si algún día vives sola, ¿Cuál sería el electrodoméstico al que le darías más importancia?

Yo creo que el frigorífico es el que mas importancia tiene por poder conservar los alimentos y la verdad que este es alucinante.

Ya te fuiste una temporada de casa de tu madre, pero luego volviste, ¿no tienes ganas de irte de nuevo?

Me fui una temporada y mi hermano Enrique me regalo todos los electrodomésticos de LG para la cocina, y mira las vueltas que da la vida.

¿Y usabas los electrodomésticos?

Los usaba, claro que los usaba. Vivir con tu madre tiene sus beneficios, pero la nevera es algo de lo que tiro mucho.

Nos has sorprendido a todos porque no pensábamos que hubieras tenido que cocinar en tu vida, ¿cómo ha sido este cambio?, ¿no habías tenido que cocinar antes?

No había tenido que cocinar siempre me había gustado pero aprendí una cosa que dijo pepe al principio, todos llegábamos los concursantes al principio y decíamos lo hemos hecho con mucho amor, y dijo pepe, si está muy bien que lo hagáis con amor, pero hay dos cosas en la cocina, amor y técnica y algo me hizo clic, es que es verdad es técnica y practica y entonces empecé a practicar la técnica.

¿Cuánto tiempo practicabas?

Prácticamente no dormía estaba todo el día practicando porque me dijeron concursantes que habían pasado por ahí que habían aprendido mucho, por ejemplo, Miguel Ángel Muñoz que dijo que había entrado sin saber hacer un huevo frito, y yo dije yo no quiero ser menos que él.

¿Te veías llegando tan lejos?

No, me iban tomando cada prueba, es que cada prueba es un reto, intentaba no mirar a mis compañeros, pero intentaba tomarme cada minuto como si fuera una prueba final.

¿Cómo se llamaba tu cocinera? ¿Ella te ha enseñado algo?

Ramona me ha enseñado cosas sin parar y de hecho ahora tenemos una relación más afable.

¿Le has cocinado algo a Ramona?

Sí, vamos compartiendo, vamos diciendo te gusta este punto, si.

¿Y a tus amigos?

Sí, si, los he utilizado como conejillos de indias.

Y el tonteo con Jordi Cruz, mira que gracia.

Eso es anecdótico.

¿Ayer celebraste tu cumpleaños?

Pues si, justo vinieron mis primos porque en el programa de ayer salían y nada me trajeron una tarta y celebrándolo todos.

Ya vimos un inglés fluido y por cierto igualito que tu hermano, Julio José.

Se parecen bastante si y de carácter y todo, son los que mas se parecen. Además, el que no tiene redes sociales y de repente verlo ahí en la tele y su novia diciendo mira lo que están diciendo de ti en Twitter.

¿Hay mucha relación con ellos?

Si, mucha, porque son el y Diego los hijos pequeños de la hermana pequeña de mi madre y muchísimo.

Y sois muchos de familia, ¿cómo haces para las felicitaciones y la relación?

Pues la verdad que complicado porque ayer ya entre que les di las gracias a todas pues terminé a las tres de la mañana, entre MasterChef, y que cada uno por su zona horaria es distinto, pero bueno gracias a las redes sociales se lleva más fácil, eso tiene mucho que ver, ahora haces un facetime.

Con los sobrinillos, eso si te dará mas pena no verlo crecer, ¿viajas mucho?

Eso sí que da pena, bueno seguir a mi hermana ana es imposible porque depende si gana o si pierde Fernando y están todo el día la teca y la meca, pero si, yo tengo mi vida hecha aquí en España ye s un poco complicado, eso si me da pena.

Bueno vemos que has recuperado tu figura de antes, has adelgazado, ¿cómo va lo del hipotiroidismo?, ¿está controlado?

Si bueno, tuve un pico que ya esta bajo control, el problema es algo que está en la familia, pero lo que si ha cambiado es el programa de nutrición. Decidí que iba a cuidarme más, encontrar la formula que a ti te funciona y en mi caso ha sido la nutrición.

Cuando vais a la Clínica Buchinger ¿no pasáis hambre?

No pasas hambre, yo cuando lo oyes dices 'Esto es de locos', pero después cuando estás allí, te sientes bien, no pasas hambre, es alucinante.

Se dijo en su momento que tu madre se había casado en secreto con Mario, ¿esto es mentira, no? ¿Seguimos esperando?

Si es un secreto, secreto para todos, a mí tampoco me lo ha contado.

¿Tu sigues diseñando ropa?

Sí, sí, claro

¿La vestirías para que luciera un modelo tuyo?

Bueno la verdad que hace nada para la presentación el libro de Mario iba vestida de mí, así que no creo que costará mucho convencerla.

Y sigues creando

Sí, es mi vida.

¿Las Navidades cómo las vais a pasar?

Pues en familia, las Navidades es para pasarlas en familia y tranquilitos en casa, imagino que el suegro de ana traerá un pavo, así que nada, muy tranquilos.

¿Y cuanta gente os juntáis?

Pues depende, si viene mi hermana Chabeli si no, pero normalmente somos unos doce o así.