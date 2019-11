Un extronista rompe su relación sentimental de forma sorpresiva

Una de las finales más vistas en este año de Mujeres y Hombres y Viceversa fue la de Efrén Reyero, que elegía a Ana -una vieja amiga con la que tuvo un romance en el pasado pero que no llegó a nada- para empezar su relación afuera del programa. El programa que ahora presenta Toñi Moreno traía de nuevo al tronista después de años sin pisar la cadena y mucho menos el plató donde fue tan feliz hace una década. Lo cierto es que muchos aseguraron que fue una estrategia del propio programa para remontar la audiencia ya que el primer trono del futbolista fue uno de los más vistos de la historia de este espacio.

Después de casi cuatro meses, Ana Pérez y Efrén Reyero han subido una publicación en sus respectivos perfiles de Instagram para anunciar la triste noticia a todos sus seguidores. La que fuera pretendiente de él, lo ha anunciado a través de estas palabras: "Quiero que sepáis que he dado lo mejor de mí y he luchado hasta el final incluso a veces dudaba en si estar a la altura de la situación pero, aún siendo un chico excepcional, las cosas no han funcionado".

El malagueño también ha querido dirigirse a todos sus fans: "Me duele mucho dar esta noticia, pero no ha podido ser. He puesto todo de mi parte para intentar hacerla la mujer más feliz del mundo, pero igual no es suficiente". De esta manera, el que ha sido tronista dos veces de MyHyV ha anunciado por su perfil de Instagram que su relación con la que pensaba que podía ser el amor de su vida ha terminado.

La final tuvo lugar el 24 de julio. Un acontecimiento muy esperado y que no solo se vivió con mucha expectación desde el plató de MyHyV sino que todos los espectadores recordaron como hace diez años, en el mismo lugar, Efrén Reyero terminaba su trono.

Eligió a Ana asegurando que era la mujer que llevaba buscando durante 10 años y de esa manera los dos se iban juntos y de la mano del lugar donde se conocieron.