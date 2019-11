Un exconcursante de Gran Hermano Vip estalla tras ser expulsado: "Estoy cansado de tanta traición"

Con ganas de volver a la realidad, Hugo Castejón ya está de nuevo en su casa tras haber protagonizado uno de los concursos más polémicos de esta edición de Gran Hermano VIP y es que no ha logrado llevarse el cariño de ninguno de sus compañeros. Mucho más tranquilo de lo que estamos acostumbrados a verlo en la casa de Guadalix, Hugo llegó a casa reconociendo que está muy cansado de tanta traición y es que él se reconoce como una víctima del abuso del resto de concursantes.

Cargando con varias maletas y una gran bolsa con sus pertenencias, Hugo sentenció: "Estoy un poco cansado, cansado de tanta traición y con mucha ilusión de volver a casa y de ver a la gente que quiero".

Lo cierto es que la séptima edición de este concurso (la que se está emitiendo a día de hoy), es una de las más vistas de la historia. Y todo a pesar de que dentro de la casa no parecía que fueran a convivir personas excesivamente famosas. Y es que, desde que se conocieron los nombres de los invitados a la casa Vip más famosa de la televisión, pocos apostaban por un triunfo en audiencias como el que ha tenido el formato de Telecinco.

Después de un Supervivientes en el que la principal cadena de Mediaset logró contratar a Isabel Pantoja no había mucho más que hacer. Pero lo han vuelto a conseguir en buena medida gracias a los enfrentamientos que dentro de la casa protagonizaron personajes como Hugo Castejón o Mila Ximenez, la colaboradora de Sálvame.

El caso es que los fans de este tipo de programas no van a tener demasiados problemas para seguir enganchados al formato. En cuanto acabe esta edición de Gran Hermano Vip (a la que le quedan apenas unas semanas), llegará el momento de la versión Dúo: aquella en la que se mete en la misma casa a personajes que mantienen o han mantenido algún tipo de relación sentimental. La idea es que no muera el reality y que todos los programas de la cadena puedan seguir vivendo de lo que pasa dentro de la casa. No hay que olvidar que Gran Hermano es uno de los formato más rentables porque permite a todos los programas seguir hablando constantemente de lo que pasa entre las cuatro paredes de Guadalix de la Sierra.

Lo que muchos fans del formato echan de menos es que Telecinco organice de una vez por todas una edición de "anónimos" en la que puedan concursar personas que no son famosas y que quieren vivir la experiencia de vivir encerrados entre cámaras. El programa de Mercedes Milá, el germen del reality, no va a volver al menos de momento según los planes que ha desvelado la cadena. Habrá que esperar un poco más. Nadie sabe cuánto.