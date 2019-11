Un exconcursante de El Tirón se enfrenta a un espectador: "Es usted un plasta"

Dejar de lado un programa como El Tirón, el más visto en la tarde, no es nada fácil. Y menos si eres uno de los concursantes más queridos de la cadena y sin encima con tu marcha se representa de alguna manera un cambio de época. Y algo así le debió pasar hace días a Orestes, el joven de 22 años que llevaba meses arrasando en Pasapalabra y que ahora triunfaba en El Tirón de Christian Galvez.

Lo cierto es que la presencia de Orestes en estos formatos siempre había estado rodeado de la polémica de quienes defendían que el joven era beneficiario de un trato de favor caía bien al público y supuestamente se le ponían preguntas más "fáciles". Uno de los que le acusaban es un usuario de Twitter que hace días se despedía de Orestes con un mensaje cuanto menos poco afortunado. "Como da juego volverán a traerlo. Orestes es muy buen concursante pero efectivamente no ha demostrado ser mejor que Jero y Rafa. En fin€ todo por la audiencia", decía el tuitero. La respuesta no es hizo esperar.

"Permítame que le diga que es usted un poco (por no decir bastante) plasta. Claro que no llego al nivel de Jero y Rafa, refiriéndonos sobre todo al nuevo formato de El Tirón, pero eso no me quita el derecho de disfrutar cada día al máximo e intentar hacerlo lo mejor posible", contestó Orestes en una respuesta más que aplaudida incluso por Christian Galvez, el presentador del formato. "Tienes nivel Orestes, y para mí eso es un huevo", remató Galvez.

Telecinco no está pasando por su mejor momento en lo que al concurso de la tarde se refiere. Hace varias semanas una sentencia del Tribunal Supremo obligó a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir Pasapalabra de manera inmediata. Y la respuesta de la cadena no se hizo esperar. Después de perder el contencioso que mantenían en la empresa de comunicación contra la productora que tiene los derechos a nivel internacional Telecinco ordenó que cesara el concurso al día siguiente.

En un primer momento la cadena decidió tirar por lo fácil y prolongó Sálvame una hora más. Creó incluso una nueva edición del formato: el Sálvame Banana para un público más adolescente. Pero el cambio no dio los resultados esperados ni mucho menos. Lo cierto es que fueron pocos los espectadores fieles a Pasapalabra que "compraron" el cambio. Y se empezó a resentir la audiencia tanto de esa franja horaria como la de "arrastre" que después veía el informativo de Pedro Piqueras. Y eso es lo que de verdad importaba: que no se dejara de ver la segunda y última edición de las noticias de la noche.

La creación de El Tirón llegó poco después. Para atraer a la audiencia Telecinco tiró incluso de concursantes muy conocidos por la audiencia como Fran, el ex de Pasapalabra, pero ni aún así. Muchos criticaron que no fuera un formato propio y que se limitara a seguir en el plató de Sálvame.