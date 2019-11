El motivo por el que Cristina Pedroche no llevará ropa interior en las Campanadas

¿Cómo será el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de este año? El look de la colaboradora de televisión, que despedirá el año desde la Puerta del Sol para la cadena Antena 3, siempre da que hablar. Este año "es muy fuerte" asegura Pedroche. Y no habla, dice, de enseñar más o menos cuerpo, sino de un cambio de concepto en su indumentaria. Sin embargo, ya ha dado una pista sobre este tema porque no llevará ropa interior "porque no puedo" ha dicho en el programa "Zapeando".

"Es muy top, es muy fuerte, y yo los otros años no decía que fuera fuerte" ha dicho Pedroche sobre su look para Nochevieja. El proceso para que esa noche todo esté listo está siendo más laboriosos de lo normal. "Normalmente suelo hacer pruebas físicas, como cuatro o cinco como mucho, pues ya llevo cinco hechas. Este año está siendo explicado", explica.

Cristina Pedroche, protagonista de todos los finales de año por los rompedores diseños que luce, ha anunciado ante sus compañeros del programa "Zapeando" que esta Nochevieja podría ser la última como presentadora de las Campanadas: "Ya debería despedirme, después de esto no hay nada más".