Una concursante de Gran Hermano Vip, a las puertas del abandono antes de la final

"El nominado con menor porcentaje de votos para la expulsión y por tanto está salvado es Mila" decía Jorge Javier Vázquez a mitad del programa de este martes por la noche. La concursante se ha llevado una sorpresa porque no esperaba, bajo ningún concepto, que fuera ella la salvada de los tres nominados. De esta manera, Adara o Antonio David abandonarán la casa de Guadalix de la Sierra este jueves.

Mila Ximénez no ha tenido una semana fácil ya que desde el domingo, ha tenido muchas discusiones con sus compañeras. En especial con Alba Carrillo y Estela Grande, de las que no se fía. Fue en el Debate del reality cuando las tres concursantes que habían sido amigas se enfrentaron de una manera que nos impactó a todos porque la colaboradora de Sálvame llegó a asegurar que había una parte de la exmujer de Feliciano López que le aterraba.

En la noche de ayer, también se vivió algún enfrentamiento y es que parece que Alba Carrillo no perdona que Mila se haya unido con Antonio David, ya que es su principal enemigo. De esta forma, ahora hay dos bandos muy definidos en el concurso, por un lado la modelo con Estela Grande y Noemí Salazar y por otro, la colaboradora de Sálvame, Adara y el padre de Rocío Flores.

"Sois las tres Marías y los demás somos una mierda" le decía Mila a sus compañeras, 'las pijitanas', después de que Alba dijera que: "Me parece injusto que ahora valores más a otras personas". Adara no se ha querido quedar afuera de la discusión y se ha metido para defender a la colaboradora de Sálvame: "¡Los amigos no son de tu propiedad!" ya que la expareja de Fonsi Nieto estaba celosa de la relación de estas dos.

Estela Grande también estuvo en el candelero porque se enfrentó directamente con Mila Ximénez y ¡atención! porque la guerra está declarada entre ellas: "¡Joder! Si es que yo al final no me equivoco. El tiempo me está dando la razón porque como 'metemierda' tiene el premio mayor ¡No te aguanto, ya es momento de levantar las cartas y decírtelo". La mujer de Diego Matamoros terminó derrumbándose porque no pudo evitar la presión y es que parece que le duele tener esta relación tan problemática con la colaboradora.

Gran Hermano Vip está dando sus últimos coletazos. En cuanto acabe Telecinco tiene previsto estrenar Gran Hermano Dúo, la edición de parejas que puede crear más polémica. Lo malo es que los anunciantes están empezando a irse por la polémica de la violación que tuvo lugar hace años dentro de la casa.