La experiencia que ha marcado a uno de Los Lobos de Boom cuatro meses después de llevarse el bote

Gana un bote de más de seis millones de euros tiene que ser, o al menos eso se intuye, una experiencia que te cambia la vida. Pero a veces la verdadera belleza está en las pequeñas cosas. Manu Zapata, uno de Los Lobos de Boom (los cuatro amigos que hace cuatro meses hicieron historia de la televisión consiguiendo llevarse a casa el mayor bote dela historia de la pequeña pantalla), vivió hace unos días un momento más que emocionante cuando pudo compartir toda una mañana con los alumnos del colegio en el que él había estudiado.

"Que buen rato he pasado hablando en mi colegio, el Marqués de la Real Defensa de Tafalla, sobre mi paso junto a Los Lobos por Antena 3 Boom y su relación con la riada de Tafalla a los chavales y chavalas de cuarto de Primaria, me llevo mucho más de lo que he traído", afirmaba el "exlobo".

Lo cierto es que este ha sido un premio muy especial para Zapata. El que fuera el portavoz de estos cuatro amigos que hicieron historia de la televisión (él era quién se encargaba casi siempre de explotar la última bomba del concurso), tuvo que gastar parte del bote que había ganado para paliar las consecuencias que tuvieron en su pueblo las inundaciones que precisamente se produjeron el día que ellos ganaban el bote.

El paso de Los Lobos por Boom también benefició en gran medida a la cadena. Tanto que se notó en los índices de audiencia.

De hecho la ausencia de los concursantes se está notando en audiencia. Por eso ahora Boom intenta aprovechar el tirón y la ausencia de Pasapalabra con Los Dispersos, otro grupo de amigos que también se conocieron en Saber y Ganar y que quieren conquistar al público para ir ganando audiencia.

La idea de Antena 3 es conseguir poco a poco ir superando los índices de audiencia y ganando terreno a El Tirón. Y es que la audiencia de por la noche es más que importante. Y lo es no sólo por los concursos tal cual sino también por los programas informativos que se emiten después.