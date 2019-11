Sale a la luz la razón por la que El Tirón no es un programa independiente en Telecinco

Sustituir a Pasapalabra no es una tarea fácil. Y sino que se lo digan a los responsables de El Tirón, el concurso que se sacó de la manga Telecinco para cumplir la sentencia del Supremo que le obligaba a dejar de emitir Pasapalabra, el concurso que lideraba las tardes en la principal cadena de Mediaset España.

A pesar de que El Tirón empezó con los mismos concursantes que Pasapalabra (incluido el polifacético Orestes) y que hasta se rescataron viejas glorias del formato como Fran González, el crack asturiano del rosco que se sentó en el público varios días, El Tirón no tuvo el éxito esperado. Pero Telecinco ha sabido maquillarlo.

Y es que si algo han criticado desde hace meses los espectadores es que El Tirón no haya sido un concurso independiente de Sálvame. Se emite en el mismo plató, sólo durante 15 minutos y dentro del mismo contenedor de la tarde de Telecinco.

Ahora se acaba de conocer la razón que ha llevado a Telecinco ha hacerlo: al no ser un programa independiente la empresa que mide las audiencias no da datos de su audiencia diferenciados de los del propio Sálvame y, por lo tanto, la audiencia no conoce el fracaso que ha supuesto la eliminación de Pasapalabra y la puesta de largo del nuevo programa.

En un primer momento la principal cadena de Mediaset optó por prolongar Sálvame, y crear una nueva edición Banana. La apuesta era arriesgada: no son los mismos espectadores los que siguen los concursos de las ocho de la tarde que aquellos que se sientan a las cuatro justo después de comer frente al televisor para ver cotilleos. Tanto se vio venir lo sucedido que desde la propia cadena empezaron a posicionar a las ocho de la tarde los contenidos más importantes de Sálvame. ¿El objetivo? Que la audiencia aguantara todas las horas de programa. Las peleas de Gran Hermano, las grandes entrevistas exclusivas€ todo se posponía hasta minutos antes de las nueve de la noche.

Pero nada funcionaba. La audiencia de la franja siguió bajando con el consiguiente desgaste que todo esto tuvo para el informativo de Pedro Piqueras, el que se emite a las nueve de la noche y el más importante de cara a la audiencia porque compite con el de Vicente Vallés en Antena 3. Una competencia dura que supone también prestigio para la cadena en ambos casos y que en términos de audiencia también es importante.