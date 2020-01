La inesperada (y explosiva) vuelta de una participante en Supervivientes que sorprende a los fans

A pesar de que es popular aquel dicho de que quién no sale en la televisión no existe, no es del todo real. Hay famosos que en su día participaron en programas de televisión muy conocidos y con grandes índices de audiencia de los que nadie se ocupa. Una de estas estrellas fugaces fue la artista Yola Berrocal. En su día no había programa de televisión en el que no estuviera. Participó en casi todos. Crónicas Marcianas, el late night de Javier Sardá, le dio la fama pero el resto de programas acabaron de rematar su personaje.



Berrocal estuvo en Hotel Glam, en Supervivientes€ en muchos formatos que hoy sólo sirven como recuerdo. En la isla más famosa de la televisión Berrocal sorprendió mucho al público. Llegó a ser, de hecho, una de las más conocidas y queridas de la edición. Tanto que hasta estuvo en la final. Y hay quién dice que a un "pelo" de conseguir ganarla. Pero no pudo ser. ¿Qué es a día de hoy de ella? Pues muchos la han descubierto estos días en redes sociales y han alucinado al conocer su nueva ocupación: Berrocal es pinchadiscos. Y normalmente cuando pone música lo hace, además, bastante ligera como se puede ver en sus fotografías que hacen las delicias de sus casi 30.000 seguidores.



En su cuenta personal de Instagram Berrocal comparte el día a día con sus seguidores y muestra, por ejemplo, los conciertos a los que acude.



El programa Supervivientes es uno de los más exitosos de la televisión en España. No en vano es la gran baza que se guarda Telecinco para el futuro más próximo. Después del éxito de Gran Hermano se espera que los nombre que entren en la isla más famosa de la pequeña pantalla batan todos los récords y que lo hagan además sin esfuerzo ninguno.



Pero lo más importante en este programa es, obviamente, el nombre de la gente que acude. En este sentido este año va a ser muy difícil que se superen figuras como la de Isabel Pantoja que el año pasado puso el listón muy alto. Era la famosa más querida. Este año el bulo de Cristina Cifuentes también despertó la expectación acerca de quién puede entrar en la isla pero finalmente nada se acabó de confirmar y lo fans de la política madrileña se tuvieron que quedar con las ganas. A buen seguro su paso por la isla hubiera dado muchos titulares.