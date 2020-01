La audiencia de Tu Cara Me Suena estalla contra el programa: "Eso no se hace"

Pasa en todos los concursos y más cuanta más audiencia tienen. Y esta vez le ha tocado a Tu Cara Me Suena. El programa en el que varios famosos imitan a cantantes nacionales e internacionales de todas las épocas, que lleva años triunfando en Antena 3, ha vivido este viernes otra gran polémica. Muchos de los espectadores que ven el programa utilizaron las redes sociales para quejarse de una situación que a juicio de muchos fue injusta pero que (según creen otros) demuestra una tendencia: el maltrato hacia María Isabel (la joven que se dio a conocer con el "Antes muerta que sencilla") y un trato de favor hacia los Gemeliers (el grupo andaluz que suma miles de fans). "Eso no se hace", llegaba a reprochar un espectador en redes sociales hace sólo unas horas.

El caso es que según muchos la actuación de María Isabel no fue del todo bien valorada por el jurado. "Ella fue la mejor y la puntuación que recibió no fue justa", llegó a recalcar una usuaria de Twitter cuando el programa preguntaba a los seguidores que les había parecido la gala de la noche del pasado viernes.

Lo cierto es que no es la primera vez que sucede algo similar. Ni mucho menos. Si algo ha conseguido Tu Cara Me Suena es reunir al otro lado de la pantalla a público de todas las edades y con gustos muy diferentes. El casting que se elabora antes del inicio de cada edición hace que se junten sobre el escenario personas y personajes de todo tipo. Tanto que hay para todos los gustos. Por eso es normal que la audiencia discuta sobre las votaciones.

De hecho incluso miembros del jurado como Ángel Llacer ya hicieron en su día alusión a que "la gente por la calle me pedía que votara más a cierta persona que no tratábamos bien". Pero si por algo se ha distinguido además Tu Cara Me Suena ha sido siempre por tratar de hacer un programa "blanco" en el que la competición no fuera lo más importante. De hecho cabe recordar que ni tan siquiera se da un premio económico a los que ganan: se da la posibilidad de donar una cantidad de dinero determinada a la organización no gubernamental o proyecto solidario que ellos consideren preceptivo.

Tu Cara Me Suena ha conseguido, además, que la noche de los viernes el gran público no caiga en la tentación de la oferta del corazón que ofrecen cadenas como Telecinco y que se vaya hacia contenidos más blancos como el que ofrece Antena 3. Tanto que incluso se obligó a Telecinco a cambiar de día su programa estrella del corazón.