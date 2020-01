Estalla la guerra contra Belén Esteban en Telecinco: "Yo por lo menos no he echado a una familia de su casa"

Tras criticar a todos los colaboradores de Sálvame, Sofía Suescun se sentaba ayer en el plató del Deluxe, enfrentándose así cara a cara a algunos de sus enemigos públicos, como es el caso de Belén Esteban. Aunque suele estar muy protegida por la cadena, parece que ayer Sofía Suescun tenía vía libre para atacar con dureza a la colaboradora.

Como era de esperar, la princesa del pueblo y la hija de Mayte Galdeano no tardaron en enfrascarse en una fuerte discusión que demostraba la mala relación entre ambas, atacando Sofía con un golpe bajo: "Yo por lo menos no he echado a nadie de su casa", en referencia al enfrentamiento entre Belén y Toño Sanchís, en el que la justicia ha dado la razón a la colaboradora.

"Solamente voy a dejar una cosa clara. A mí no me da vergüenza echar a nadie a la calle, a mí lo que me da vergüenza es que se lleven el dinero que no es suyo y el que echa es un juez no yo", se defendía Belén, a lo que Sofía continuaba: "Pero hay muchas maneras de reclamar el dinero, como los préstamos antes que echar a una familia de una casa".

Ante el enfrentamiento entre ambas, Lydia Lozano intervenía: "Sofía te has debido perder algún capítulo. Este señor le robó y cuando te roban vas a comisaría, denuncias y luego va a la Justicia. Después viene la sentencia y esa sentencia ha dicho que este señor tiene que abandonar la casa para pagar a esta señora el dinero que se llevó", a lo que la concursante de Gran Hermano respondía: "¿Ves qué bien hablas y que bien explicado? Ahora lo entiendo", quedando en evidencia ante la audiencia. Pero este no fue el único enfrentamiento de Sofía en su noche más complicada, y es que mientras criticaba duramente a Rosa Benito por haberse enfrentado a todo el mundo, Gema López la dejaba muda con un rotundo: "Pues tu vas por el mismo camino. Si es que estáis haciendo lo mismo".