El rocambolesco momento en el que La isla de las tentaciones se coló en la gala de los Goya: "¡Estefanía!"

"¡Estefaníaaaa! ¡Estefaníaaaa!". El grito desesperado de Christofer tras ver a su novia besándose con uno de los pretendientes de "La isla de las tentaciones "ya se ha convertido en el momento televisivo más comentado y parodiado en lo que llevamos de año.



El nuevo reality de Mediaset -que se emite en Cuatro y Telecinco- no deja de sumar adeptos semana tras semana. Sobre todo después de lo que ha pasado en el último programa ha marcado un antes y un después. Con las primeras infidelidades ha llegado uno de los momentos que para muchos ya se puede considerar historia de la televisión. Hablamos, como no, de la carrera sin rumbo que Christofer se pega tras ver en uno de los vídeos como su novia Fani sucumbe a los encantos de uno de sus tentadores.





El momentazo de la noche.



El grito de "Estefanía" de @islatentaciones en los #Goya2020 pic.twitter.com/JybBeRh42U — M ?? (@casasola_89) January 26, 2020

Las imágenes de Fani y Rubén besándose sacaron de sus casillas a Christofer que no supo reaccionar de otra manera que huyendo por mitad de la playa en plena noche mientras el equipo del programa intentaba pararlo . Su grito de desesperación llamando a su novia a la carrera ya se ha convertido en viral y ha desatado una cadena de vídeos en las redes sociales.Esa especie de "Estefanía Challenge" ha alcanzado tal nivel de popularidad en nuestro país que inclusoAyer mismo, también pudimos ver como el grito de "¡Estefanía! se colaba en la 34 edición de los premios Goya que se celebraron en Málaga. Durante el anuncio del premio Goya a la mejor actriz protagonista se puede oír como alguien grita "¡Estefanía!" justo antes de que se anuncie el ganador. Un vídeo que, como no podía ser de otra manera también se ha vuelto viral.Ahora, el reality presentado por Mónica Naranjo, tiene por delante la dificil misión de seguir sumando adeptos . Para que no baje el nivel. El programa ya anunciado "hogueras de confrontación" para quetras ver los vídeos de sus infidelidades. Eso promete.