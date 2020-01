Las redes sociales, conmocionadas por lo que pasó tras la Isla de las Tentaciones: "Estoy llorando"

Que la Isla de las Tentaciones se ha convertido en el programa del momento es algo que ya casi nadie duda. Pero desde que comenzó el programa hacía falta algo que no había sucedido y que acaba de tener lugar. Y no es otro que el "momento viral" que necesitan todos los programas para darse a conocer en el público general. Y no sólo entre quienes los siguen. Y eso pasó este fin de semana.



Los gritos de Christopher, uno de los participantes, siguiendo a su novia Estefanía se volvieron tan virales que muchos lo han repetido en ciudades de toda España. Tanto que el grito llegó incluso anoche a la gala de los Goya, en donde también se pudo escuchar.



Pero la reacción que nadie podía esperar y que anoche colgó una usuaria de las redes sociales es que el grito se convirtiera en algo tan popular y tan viral que hastauna joven se lo llegara a tatuar. "Me he despertado y me he acordado de que ayer después de ver la Isla de las Tentaciones borracha me tatué esto", contaba la usuaria de Twitter.





me he despertado y me he acordado de que ayer después de ver la isla de las tentaciones borracha me tatué esto pic.twitter.com/Gzw7oC0wM4 — * ? ? ? * ? ? * (@cruellabb) January 24, 2020

El cas oes que el mensaje , acompañado de una foto, ha conseguido lo que su protagonista quería: que se convirtiera en viral en las redes sociales,Pero la locura es de tal nivel que ahora muchos se preguntan si es real. "no se si será verdad pero la parte morada parece de cuanto te haces un tatuaje de verdad", contaba un usuario de Twitter . "No me parece real", argumentaba otro. Lo que parece que sí que pasó es que hizo gracia a todos:Opiniones habrá ahora para todos los gustos lo que está claro es que ese grito de Estefanía va a ir mucho más allá de lo que fue.