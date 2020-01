El desafortunado comentario vertido en Sálvame que ha enervado a la audiencia: "No tiene gracia"

El desafortunado comentario vertido en Sálvame que ha enervado a la audiencia: "No tiene gracia"

Es la polémica del momento. Casi todo el mundo habla de ello. Se ha colado hasta en los Goya. El grito de "Estefaníaaaa" se volvió viral hace días y hoy ya queda muy poca gente que no sepa a que se refiere este fenómeno viral que por supuesto están tratando de fomentar desde todos los programas de Telecinco incluido, obviamente, Sálvame. El formato de las tardes de la principal cadena de Mediaset ha comenzado su emisión de hoy hablando de este grito y se ha establecido entre los colaboradores de este formato el debate sobre si el grito es una falta de respeto hacia Christopher, el joven que supuestamente sufrió la infidelidad a manos de su novia Estefanía en el formato o si en cambio se hace para apoyarle.

Lo cierto es que este es un debate que ha divido a la audiencia. Durante el comienzo del programa Paz Padilla ha hecho un chiste sobre las infidelidades entre los matrimonios que no ha sentado nada bien a la audiencia. Ella misma aseguró que se trataba de quitarle hierro al asunto y se posicionó de parte de quienes aseguran que todo se debe a una broma y que no hay que plantearse si al joven de la Isla de las Tentaciones le sentará bien o no.

Esa actitud desenfadada no sentó bien en redes sociales. "Paz Padilla no tiene gracia", llegó a asegurar un espectador a través de un comentario en redes sociales. No fue el único. Otros afearon esa conducta. "El chico sufre y a Paz le hace gracia, que asco", acertaba a decir otra espectadora.

Lo cierto es que los comentarios polémicos son el pan nuestro de cada día de Sálvame, un programa que (tal y como sus propios presentadores han reconocido en público y en privado en más de una ocasión) vive fundamentalmente del enfrentamiento entre los personajes que llevan a plató y que dan unos buenos datos de audiencia. De hecho los realitys de la casa sirven en buena medida para llenar esas horas de programación que de otra manera estarían huérfanas. Y es que Sálvame cada vez es más importante en la parrilla de la cadena.

Desde que Telecinco tuviera que cerrar Pasapalabra el programa ha pasado a durar una hora más hasta las nueve de la noche por lo que cobra aún más importancia y necesita más temas de los que tirar para todas sus horas.