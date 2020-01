El gesto que ha enervado de nuevo a los fans de The Good Doctor en Telecinco

El gesto que ha enervado de nuevo a los fans de The Good Doctor en Telecinco

Que las series americanas no están bien tratadas en nuestra televisión es un hecho. A las cadenas ya no les suele salir rentable comprar grandes producciones que vengan de fuera. Al menos en términos de audiencia. Casi todo el mundo tiene ya en su casa un dispositivo de televisión a la carta con el que ver las últimas novedades en series y películas. Pero de vez en cuando la regla no se cumple y las series americanas triunfan en la televisión en abierto.

El año pasado lo hicieron dos: El cuento de la criada en Antena 3 y The Good Doctor en Telecinco. Pero en este segundo caso la principal cadena de Mediaset tomó ya la pasada semana una decisión que no gustó nada: retrasar la hora de emisión (anunciada para las diez en punto de la noche) con anuncios y con el última hora de El Tiempo del Descuento, su nuevo reality.

Todas estas quejas no han pasado desapercibidas en redes sociales en donde la serie es muy comentada también semana tras semana.

La segunda temporada de The Good Doctor constade 22 episodios. Antes que en Telecinco la serie The Good Doctor ya se pudo ver en el canal por cable AXN aunque, eso sí, no está disponible a la carta en plataformas como Netflix o HBO. Si se podía ver, sin embargo, en otros servicios como Tedi de Telecable en los que te resumen los capítulos emitidos en los últimos días en los canales que cada cliente tiene contratado.

Pero, ¿de qué va esta serie? Si te recuerda a House estás en lo cierto. De hecho esta producción es la nueva apuesta del creador de la serie del médico más famoso de la historia de la televisión.



Apuestas internacionales

Las grandes cadenas (sobre todo Antena 3 y Telecinco, no tanto Televisión Española) aprovechan el verano para lanzar estas producciones internacionales. Son más baratas que las ficciones de producción propia nacionales y te "llenan" un hueco en la programación. Por eso la mayor parte de las cadenas eligen este tipo de series para las noches de verano. Esperemos que Telecinco tenga paciencia aunque sea para llegar hasta el final de una serie que, por el momento, les está haciendo ser líderes de la noche y cosechar muchos éxitos de audiencia.