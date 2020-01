Este es el nuevo Sálvame que llegará por sorpresa el lunes por la tarde

Sálvamae Naranja, Sálvame Limón, Sálvame banana (que nació esta temporada). Cuando parecía que ya no podían caber más frutas en la coctelera de Sálvame, ni horario en la gran franja que ocupa durante toda la tarde de Telecinco, hoy Mediaset ha lanzado el bombazo: el lunes llega Sálvame Cereza.

La culpable de todo es el estreno en Telecinco de la nueva telenovela turca "'Amar es primavera: Cherry season', un divertido relato de amor, rivalidades y celos que Divinity y Telecinco estrenarán en 'simulcast' el próximo lunes 3 de febrero a las 16:00 horas", tal y como ha confirmado la compañía a través de un comunicado. "La emisión en simulcast de la primera entrega se llevará a cabo dentro de un evento especial de programación con el que el canal femenino arropará su estreno. En Telecinco, el primer capítulo podrá verse dentro del especial 'Sálvame Cereza: Amar es primavera'. En Divinity continuará el segundo capítulo de la serie seguido de episodios especiales de 'No sueltes mi mano (Elimi Birakma)', 'Hayat (amor sin palabras)' y 'Te alquilo mi amor (Kiralik ask)'. Además, una hora antes de su estreno, 'Cazamaripozas' abordará algunos de los secretos de la serie", explican

La decisión ha sido bien recibida por los seguidores del programa, aunque son muchos los usuarios de Twitter que no han dudado en sacar punta a esta nueva decisión de Mediaset. "A ver si hay suerte y quitan las noticias de las 15:00 y hacen sálvame kiwi y las de las 21:00 y hagan sálvame cereza". "Programación de Tele5 tras la retirada de 'Pasapalabra': 16.00: Sálvame Limón 17.00: Sálvame Naranja 20.00: Sálvame Banana 21.00: Sálvame Piña 22.00: Sálvame Cereza 23.00: Sálvame Melocotón 24.00: Sálvame Paragüayo 01.00: Sálvame Mandarina 02.00: Sálvame Manzana Etc. Etc".



La vuelta más comentada de una excolaboradora de Sálvame: el programa en pie de guerra

Raquel Bollo está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida. A pesar de estar en una alegría constante por el embarazo de su hija y de la pareja de su hijo, parece que una vez más se le ha truncado la suerte. Hace unos días vivió un momento muy incómodo en Sálvame. Parece que Gustavo González le ha declarado la guerra y ella, ilusa, no se había dado cuenta.

Desde entonces no hemos vuelto a saber nada de Raquel Bollo, quien parece que por el momento no va a acudir al programa. Parece que la colaboradora está muy decepcionada, no solamente con su compañero Gustavo, sino también con la organización, quien se la ha jugado en varias ocasiones. Son muchos días los que lleva en su casa y de momento, no ha dado ninguna explicación.