La telenovela turca que llega el lunes a España y que está dispuesta a conquistar las tardes

Primero fue Kara Sevda. Después llegó la revolución con Erkenci Kus. Las telenovelas turcas han triunfado en España en los últimos dos años. Divinity ha sabido explotar unas producciones que gozan de gran fama mundial y que ganan nuevos adeptos con cada estreno. Sus actores se convierten en personajes reconocidos en todo el globo que levantan suspiros allí por donde pasan. Ejemplo de ello es Can Yaman, el actor que ha realizado una gira por varios países europeos y en donde ha sido recibido como toda una celebridad hollywoodiense.

La cadena de Mediaset quiere seguir apostando por las ficciones nacidas en Turquía y, por ello, el lunes llega a nuestro país un estreno que está llamado a convertirse en la nueva revolución de las ficciones en los ratos de sobremesa. Tal y como ha confirmado el grupo audiovisual a través de un comunicado, el próximo lunes, 3 de febrero, a las 16.00 se producirá el estreno de 'Amar es primavera: Cherry season'. "¿Qué pasa si el chico del que has estado enamorada toda la vida se enamora de tu mejor amiga? Este es el dilema al que se enfrenta una prometedora diseñadora de moda en 'Amar es primavera: Cherry season', un divertido relato de amor, rivalidades y celos que Divinity y Telecinco estrenarán en simulcast el próximo lunes".

Özge Gürel ('Dolunay: Luna llena') encarna a la protagonista en esta ficción también interpretada por Serkan Çayo?lu ('Kuzey Güney: Dos hermanos y un mismo amor'), Da?han Külegeç ('Yeni Gelin') y Nilperi Sahinkaya ('Kayip'), convertida en hit de audiencias en su emisión en Turquía y vendida en más de un centenar de países en todo el mundo.

"Öykü nunca ha reunido el valor suficiente para confesar sus verdaderos sentimientos a Mete, del que está enamorada desde que era niña. Mientras mantiene en secreto su amor por él, conoce a Ayaz, hijo de Önem Dinçer, la famoso diseñadora de moda a la que admira. Ayaz, por su parte, es un joven rico, apuesto, arrogante y mujeriego. Un día, ambos se encuentran por azar mientras tratan de coger un taxi y a partir de entonces, todo cambia. Entretanto, Mete se enamora de Seyma, la mejor amiga de Öykü. La joven diseñadora trata de olvidar a su amor imposible, pero Ayaz, el mejor amigo de Mete, se cruza en su camino. La situación se complica cuando Öykü trata de confesar su amor a Mete a través de una carta, que llega por error a Ayaz. Tendrá entonces que fingir que está enamorada de Ayaz, hasta que nuevos sentimientos comienzan a aflorar".

Con motivo de este estreno, el grupo va a realizar un "multievento" en varias de sus plataformas.



Llega Sálvame Cereza

Cuando parecía que ya no podían caber más frutas en la coctelera de Sálvame, ni horario en la gran franja que ocupa durante toda la tarde de Telecinco, hoy Mediaset ha lanzado el bombazo: el lunes llega Sálvame Cereza. En Telecinco, el primer capítulo de de 'Amar es primavera: Cherry season' podrá verse dentro del especial 'Sálvame Cereza: Amar es primavera'. En Divinity continuará el segundo capítulo de la serie seguido de episodios especiales de 'No sueltes mi mano (Elimi Birakma)', 'Hayat (amor sin palabras)' y 'Te alquilo mi amor (Kiralik ask)'. Además, una hora antes de su estreno, 'Cazamaripozas' abordará algunos de los secretos de la serie.