Destapan un supuesto montaje que pone contra las cuerdas a Fiama: "Me quiero marchar"

El último programa de La isla de las tentaciones ha dejado muchos momentos para el recuerdo. A la hoguera de confrontación de Christofer y Fani se suma el tremendo enfado de Fiama por la supuesta trama que Lewis habría destapado.

La tentación de Susana le contó que Julián, concursante ya expulsado, tendría un trato con Álex y Fiama para tener la primera cita con la ex de Mujeres y Hombres y viceversa. Además, según Lewis, Álex y Fiama tendría todo planeado antes de pisar la isla: discusión pública, reconciliación posterior y salida juntos del programa.

"Julián en el aeropuerto, antes de venir, enseñó unos mensajes con Alejandro como que tiene todo un plan para el reality", le decían a Fiama sus compañeras. Algo que hizo montar en cólera a la joven de 26 años que corrió a su habitación a la maleta al grito de '¡me quiero marchar!'.

"Lo que necesito saber es si realmente es algo de Álex. Y en vez de ustedes contarme todo esto a mí, ¿qué han hecho? Una guerra contra mí", explicaba Fiama a Susana mientras atacaba a sus compañeras por no sentirse respaldada.



GONZALO DEFIENDE A SUSANA EN INSTAGRAM



Aún así los lloros de Fiama no convencieron a sus compañeras, en especial a la novia de Gonzalo que no dudó en calificar todo de un teatrillo barato: "No voy a entrar en su circo. Mi percepción es que no me la creo". Este enfado de Fiama con Susana ha hecho saltar a Gonzalo.

El concursante de La isla de las tentaciones no ha podido evitar compartir una serie de stories donde clama abiertamente contra la canaria. Muy cabreado por la actitud que han tenido con la que fue su novia, Gonzalo saca las garras para defender a Susana de lo que considera una auténtica injusticia.

Además, sus dardos no solo han ido a parar a Fiama, también Estefania se ha convertido en el centro de sus críticas con un post donde deja claro su opinión acerca de su infidelidad.



EL ABANDONO DE CHRISTOFER

Christofer y Fani se han visto por fin las caras en para vivir su primera hoguera de confrontación. Un reencuentro de lo más frío en el que Estefania ha tratado de defender la infidelidad ante su chico: "Yo llegué siendo como soy contigo. Borde, seria y con una coraza. Poco a poco él y la gente de la casa me ha hecho quitarme el caparazón. Y ahora estoy viviendo".

Una explicación que no le ha valido a Christofer pues él esperaba que Fani se arrepintiese de su encuentro íntimo con Rubén. Visto que mantenía su actitud, Christofer le ha reprochado el dolor que le había provocado: "Eres mala. Eres muy mala. Estoy decepcionado. Me he roto y me he desgarrado, he llorado lo más grande, he sufrido lo que nunca en mi vida, pero llega un punto en que no me salen las lágrimas".

Una situación que le ha llevado a tomar la decisión de abandonar el programa y regresar solo a Madrid. Una complicada marcha que Fani calmó volviendo a la villa con sus compañeras y con Rubén.