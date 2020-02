Ana Obregón se emociona al hablar de la lucha contra el cáncer de su hijo

Ana Obregón no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecerle a los profesionales que dedican su día a día a luchar contra el cáncer. Desde los médicos a los técnicos de laboratorio, la actriz no ha querido olvidarse de nadie en este mensaje tan especial.



"Ayer fue el día Mundial contra el cáncer. Quería dar las gracias a esos ángeles disfrazados de enfermeras que tratan a diario a los enfermos y a los equipos de médicos", comenzaba escribiendo la madre de Aless Lequio.



Y es que la lucha de su hijo contra esta enfermedad les llevó a viajar a Estados unidos para recibir allí tratamiento. De vuelta a nuestro país, el hijo de la actriz y de Alessandro Lequio sigue afrontando, con la entereza y energía que le caracteriza, esta batalla.



Por ese motivo, Ana ha querido recordar todas las asociaciones que ayudan a los enfermos y familiares de cáncer: "También a tantas fundaciones que hay en España que ayudan a las familias y destinan el dinero recaudado a la investigación oncológica (ya que en España el gobierno no lo hace) @aecc_es @fundacioncaico @fundacion_fero @fundacionaladina , etc... Pero sobre todo quería agradecer eternamente a todos los científicos que dedican sus vidas a investigar esta enfermedad y consiguen salvar diariamente miles de vidas. Gracias en especial a dos españoles que tuvieron que marcharse de España por falta de fondos del gobierno para investigación".



Un mensaje que termina con una mención especial a un personas muy importantes para Ana: "El doctor José Baselga, una eminencia, director mundial de investigación oncologica en una farmacéutica líder en el mundo. Y el Biólogo español Joan Massagué que en el hospital de Nueva York MSK ha conseguido descifrar el origen de la metástasis. En la 2 y 3 foto pondréis cara a estas personas que salvan tantas vidas".