Una pareja de Gran Hermano sorprende al hacer pública su ruptura: "Yo no te quiero decir adiós"

Yoli y Jonathan han subido su vídeo semanal en su canal de Mtmad. La historia interminable de su amor y las dificultades que han tenido que pasar parece que ha pasado factura a la pareja. Todas las semanas suben contenido a la página de Mediaset y cada vez es peor. Viven de los malos recuerdos, no de los buenos y eso ha sido uno de los errores principales que han tenido como pareja. Si la semana pasada nos contaban el trágico momento por el pasaron, cuando tuvieron que abortar en su segundo embarazo.

Esta semana, Mercedes la terapeuta de la pareja les ha mandado un ejercicio y parece que ha sido buena idea, a pesar de que los dos hayan terminado llorando. La psicóloga les ha hecho un vídeo de todos los buenos momentos que han tenido como pareja para que se den cuenta de lo bueno y no de lo malo, algo que seguramente tenían olvidado.

Los dos no han podido evitar emocionarse ante todos los buenos momentos que han tenido en su relación. Justo después de terminar el vídeo, la terapeuta establecía una serie de consejos para que realizara la pareja. Tenían que saber tratarse bien y con respeto y lo más importante de todo, dejarse marchar porque juntos no pueden ser felices. Yoli era la primera que se pronunciaba: "Jo, es que yo no te quiero decir adiós".

Jonathan le pedía que no estuviera mal y le decía que ahora mismo como pareja no funcionaban, así que tendrían que tener una buena relación sobre todo por el bien de Valeria. De esta manera, el primísimo y la que un día fue el amor de su vida, han protagonizado otro de sus vídeos de Mtmad donde han vuelto a exponer la cruda realidad de su vida.