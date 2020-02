La polémica de Can Yaman que todas sus fans esperaban, millones de reacciones para el protagonista de Erkenci Kus

Can Yaman ha conseguido superar a su personaje. El famoso actor de telenovelas turcas que fue el protagonista de la conocida serie Erkenci Kus no sólo ha triunfado gracias a ese título. Más bien al contrario. Ha superado su propio producto. Yaman ha logrado convertirse en uno de los actores del momento que acumula millones de seguidores en redes sociales (y en la vida real). No hace falta más que ver la repercusión que tuvo tanto en Mediaset como en el resto de medios su última visita a España. El actor consiguió revolucionar a miles de seguidoras (en su mayoría mujeres).



Muchas de estas jóvenes que le siguen en redes sociales estaban estos días pendientes de que Yaman posara en su nueva ocupación profesional. Esta haciendo el servicio militar obligatorio y ha cambiado de "look" pero hasta ahora pocos le habían visto con el uniforme de soldado. Tan pocos que la foto en el Ejército de Turquía colgada por él mismo hace unas horas acumulaba en pocos minutos más de medio millón de reacciones.









El sentimiento era unánime: a Yaman le sienta bien tanto el servicio militar como el pasar de los años. Al menos eso es lo que dicen sus fansLo cierto es que Erkenci Kus ha conseguido convertirse en una de las series más vistas de los últimos años.Un movimiento que empezó a verse con Kara Sevda y que poco a poco ha logrado colarse como todo un fenómeno en nuestra televisión. Tanto que hay canales como Divinity que lo han convertido casi en su único contenido en el canal.El temático que más audiencia consigue. No en vano a pesar de que muchos prefieren verlo "online" para evitar anuncios y esperas el espectador de telenovelas todavía es muy fan y seguidor de las series en abierto en la televisión.