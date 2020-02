La audiencia estalla contra Boom, el concurso de Antena 3: "Siempre lo mismo"

Los programas de televisión pasan por todo tipo de fases. Los hay que triunfan nada más estrenarse y los hay que tienen que rodar un poco para coger fuerza. Esa es al menos la teoría del mundo de la televisión. En el caso de Boom, el formato de Antena 3 que se emite justo antes del informativo de la noche, la clave del éxito la han tenido los concursantes. Los cuatro amigos que formaban parte de Los Lobos y que lograron hacerse con el bote más grande entregado jamás por un concurso de televisión lograron, además, batir el récord mundial de permanencia en un programa de televisión diario.

Pero lo consiguieron no sin levantar suspicacias. Y es que desde un primer momento Antena 3 basó el éxito del formato en que el público se "encariñara" de los cuatro amigos que formaban Los Lobos. Se trataba de que consideraran casi de la familia a los concursantes y que los espectadores acudieran cada día puntuales a su cita. Así durante más de medio millar de programas. El éxito fue arrollador.

El programa Boom logró, en más de una ocasión, lo que unos meses antes parecía impensable: superar a Pasapalabra, el concurso de Telecinco que se emitía a la misma hora que Boom pero en la principal cadena de Mediaset. Un concurso que fue retirado por orden judicial hace unos meses beneficiando mucho a Boom.

Y es que ahora Antena 3 pretende que el público se encariñe con sus nuevos concursantes precisamente para conseguir volver a repetir el éxito que ya tuvo con Los Lobos. Se trata de que consigan éxitos pero también levantando los recelos de los espectadores. "Siempre es lo mismo, ganan los que ellos quieren", lamentaba un espectador hace apenas unos días utilizando las redes sociales para contestar al programa y a su forma de actuar.

"No sabemos ya quién va a apuntarse a este formato si ya sabes de primera mano que no vas a ganar o que no vas a conseguir superar a los que están", lamentaba otro en consonancia con la primera opinión. Unas críticas que pueden venir muy mal al programa de Antena 3 y más ahora que se vuelve a jugar el liderazgo aprovechando la ausencia de Pasapalabra. Un programa cuyos derechos ha vuelto a comprar Antena 3, que ya lo emitió antes de que por primera vez se lo robara Telecinco. Habrá que ver que pasa entonces con Boom y sus concursantes.