El concursante de First Dates del que todo el mundo habla y no es para menos

Unas veces es porque hablan de su partido político preferido. Otras veces porque sueltan algo sobre su vida sexual. Lo que casi nunca pasa es que un participante del programa First Dates en Cuatro pase prácticamente desapercibido. Y es que si algo tiene el programa de Cuatro es su buen casting. Los encargados de seleccionar a los que participan en este formato de búsqueda de pareja lo hacen bien. Tanto que casi siempre los que participan en el programa se convierten en TT en Twitter. El programa logra muchas veces convertirse en lo más hablado en redes sociales.



En esta ocasión lo que llamó la atención de los espectadores fueron los parecidos razonables que le sacaron varios tuiteros a uno de los que había sido protagonista de una de las citas a ciegas del programa. Desde luego que la imaginación de quienes están presentes en redes sociales no deja de sorprender. Le sacaron parecido incluso con uno de los protagonistas de una conocida serie infantil que estuvo de moda para los niños de los años 80 y 90.



Lo cierto es que vistas de frente y a la vez las dos fotos parce que el parecido es más que razonable entre ambos.





Marcelo es clavado al virus de Erase una vez la vida#FirstDates7F pic.twitter.com/rtxhtij3am — ?????►?????? (@Lauri_ten) February 7, 2020

Ya decía yo que me resultaba conocida su cara #firstdates7f pic.twitter.com/mdyHkzrqZL — Javier Escribano (@javiescribano88) February 7, 2020

Y es que las redes son una de las claves del éxito de First Dates, el programa de Cuatro llegó a la cadena con el objetivo de levantar la previa al prime time de la segunda cadena de Mediaset, que no acababa de encontrar su hueco con competencias tan fuertes como El Hormiguero de Antena 3 o El Intermedio en La Sexta. Pero poco a poco, programa a programa, los encargados de este formato de búsqueda de pareja lograron hacerse un hueco. El éxito de First Dates llegó a tal punto que este programa consiguió algo que está sólo destinado a unos pocos: pasar de ser un programa que se emite a una hora determinada a doblarse y acabar conquistando el prime time de la segunda cadena de Mediaset al menos una vez por semana.