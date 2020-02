Uno de los concursantes de la Isla de las Tentaciones vive el peor momento de su vida: "me quería morir"

Christofer se ha convertido en el principal damnificado de La Isla de las Tentaciones. El programa de Telecinco y Cuatro que pone a prueba el amor de cinco parejas ante múltiples tentaciones.



Christofer y Fani eran la pareja con más años de relación en el concurso. Un pasado que no les ha servido de nada pues Estefanía pronto cayó en los brazos de su tentación, Rubén. Completamente roto de dolor, su novio tuvo que ver las imágenes de su chica besándose apasionadamente con otro. Una situación que le llevó a enfrentarse en una hoguera final con Fani y a marcharse solo a España.



Recomponiéndose todavía de toda la vorágine, Christofer ha concedido su primera entrevista a Sandra Barneda. En esta, el que fuera novio de Estafanía ha dejado claro como se sintió durante el concurso: "No me esperaba en ningún momento todo lo que me dijo. Tendrá muchas cosas malas y tendrá muchas buenas, pero una de las malas es que nunca busca el lado bueno de las cosas, siempre el malo. Nunca me ha valorado. Yo fui a la hoguera con ilusión de hablar las cosas, pensar que era una etapa que había pasado y perdonarla".





Además, Christofer ya le había pedido matrimonio a su chica antes de pisar la isla : "Le dije queUna situación muy complicada en la que su grito desesperado de 'Estefanía' se ha convertido en viral, apareciendo en los Premios Goya y en la Academia de Operación Triunfo: "España es así,