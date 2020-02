El vicio inconfesable de Can Yaman, protagonista de Erkenci Kus, que acaba de salir a la luz

Mientras se acerca el final de Erkenci Kus sus protagonistas van preparándose para su nuevo futuro y sus nuevas metas como actores. Gracias a la serie turca algunos como Can Yaman han dado un salto muy grande de popularidad y ahora es una de las celebrities más buscadas en su país. Recientemente el actor ha dado una entrevista en la que se sincera sobre su modelo de vida, su estilo, sus gustos y sobre lo que más le gusta de su papel de Can Divit en Erkenci Kus.



Este es un extracto de la entrevista que protagoniza y en la que deja claro que la serie que triunfa en España gracias al canal Divinity le ha cambiado la vida.



-Todo el mundo habla de ti, has caído como una bomba en la vida de los espectadores



-Bueno, realmente no sé si hablan de mí o no. Nos pasamos trabajando muy duro todo el día- No sabemos lo que dice la gente de nosotros, no tenemos tiempo. Que la gente esté hablando de nosotros me hace realmente feliz, siempre es bueno recibir cosas positivas de tus fans.



-¿Can Divit se parece a Can Yaman?



-En mis trabajos anteriores no tuve la oportunidad de lidiar con un estilo como el de este hombre de negocios. Mi primer trabajo en una serie fue en Gonul Isleri y ahí encarnaba a Bedir, un personaje sencillo, un chico pobre y de buen corazón. Luego hice de Yalín, una persona sencilla y más tarde fui Ferit en Dolunay, un personaje que viste de traje y es un triunfador. Cuando me llegó la oportunidad de meterme en la piel de Can Divit no me lo pensé. En Erkenci Kus encontré mi estilo, mi personaje, me liberó del todo. Me recuerda a Johnny Depp con tantos anillos, joyas, colgantes€



-Te gustan los anillos entonces



-La verdad es que no, nunca he sido el tipo de persona que ama la joyería. Me molestan los complementos, me dan calor. Prefiero vestir con una camisa y un pantalón holgados, sin tener que pensar en fulares, collares o anillos€













-Hay tres cosas con las que no puedo: el insomnio, el hambre y el calor-Creo que sí, quitando lo que hablamos de los complementos diría que sí. Me gustan, como a el, las botas altas, las militares, hasta el botillo, no suelo ir con zapatillas deportivas, no soy un hípster, no van con mi estilo. Aunque vaya con una camiseta sin más, no voy a ir en deportivas, prefiero unas buenas botas en mis pies.-Me gustan las gabardinas, las camisas amplias y los pantalones holgados como te digo, me gustan también los abrigos cómodos y grandes porque me gusta llevar muchas cosas en los bolsillos.-Pues el chocolate negro, por ejemplo, siempre lo llevo conmigo, me encanta.-Me ha costado lo mío, no te creas€Mi rutina es de un régimen de trabajo en el que mis entrenamientos se basan en mi peso corporal. Por ejemplo, en los últimos seis meses ha hecho mucho boxeo, una hora más o menos y después hora y media de crossfit.-Nunca he hecho dieta, intento comer de todo. Como muchas verduras y carne, pero dieta nunca. Como en casa de mis padres siempre que puedo, la comida es espectacular, así que no me privo de nada-Jamás, para nada. Si que tomo muchas vitaminas como magnesio, Omega 3, son esenciales. Piensa que en seis meses mi cuerpo cambió por completo, también los genes que tengo son muy buenos.-Can Divit, sin duda, es el mejor, es el que más se parece más a mí, es muy profesional, pero muy cabezón. El proyecto de Erkenci Kus ha sido el más grande y más importante que he hecho. Estoy muy agradecido a la productora.no vive su mejor momento pues como ya hemos contado ha tenido que dejar de lado su carrera actoral por culpa del servicio militar obligatorio en su país, pero poco a poco va viendo la luz. El actor seguirá ligado a las series y ya ha anunciado que estudia sus nuevos proyectos.