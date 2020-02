El particular infierno de Fran Álvarez antes del fatal desenlace: así era su vida

La vida de Fran Álvarez, el exmarido de Belén Esteban fallecido el pasado fin de semana de forma repentina en su casa, cambió de forma repentina cuando conoció a la conocida como Princesa del Pueblo. Y lo hizo por varias razones. La primera de ellas es que en esos momentos la Estaban no estaba pasando un buen momento. De hecho sus amigos aseguran que fue entonces cuando la colaboradora de Sálvame se dio cuenta de forma repentina de que la fiesta y el consumo de ciertas sustancias estaban empezando a pasarle factura.

Pero no sólo le cambió la vida por eso. Aurelio Manzano, uno de los mejores amigos del exmarido de la Esteban, relató ayer en Viva la Vida, el programa de Emma García en el que se dio en primer lugar la noticia, que Álvarez nunca había sabido llevar bien ni la fama ni el dinero que la televisión y los focos llevaban aparejado.

"Él no supo nunca moverse en este mundo a pesar de que estuvo muy metido", sentenció Manzano. De hecho cuentan los amigos de Álvarez que cuando tocó fondo empezó a acudir a un centro de desintoxicación en Burgos de donde le acabaron expulsando. "Dicen que si no estás del todo comprometido te tienes que ir y eso fue lo que le pasó a él. Pero últimamente por su hijo y por su nueva pareja tenía ganas de vivir. Quería salir adelante pero parece que no lo consiguió", relataba Manzano entre lágrimas.

La Policía Nacional llegó a desplazarse hasta el lugar del suceso. Contactó con los familiares de Álvarez que vieron el cadáver después de ver que había faltado a su trabajo en un bar. Fue en ese momento cuando saltaron las alarmas. En un primer momento en varios medios se dijo que la muerte de Álvarez, eso sí, no implicaba a terceras personas.

Las relaciones de Álvarez y la Estaban tampoco vivieron buenos momentos. De hecho él llegó a negarle a ella la nulidad, en el siguiente vídeo puedes ver ese momento.