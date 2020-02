Desvelan quién fue la última persona que vio a Fran Álvarez, el exmarido de Belén Esteban, antes de que apareciera muerto

La Policía Nacional desplazó el pasado domingo varias patrullas de agentes a la puerta de la casa de Fran Álvarez, el exmarido de Belén Esteban que apareció muerto a primera hora del día cuando sus familiares y compañeros de trabajo se extrañaron de que no fuera a trabajar y fueron a buscarlo a casa. Las primeras investigaciones de estos agentes (revaladas en varios medios) aclaran a que en el fallecimiento no habrían intervenido segundas personas. Será la autopsia la que ahora certifique las causas finales del fallecimiento una vez descartas en principio las causas violentas. A pesar de todo los funcionarios ya han interrogado a varias personas, entre ellas la última que vio con vida a Álvarez.

Tal y como desveló ayer Sálvame, el programa en el que trabaja la exmuje rdel fallecido, la actual novia de Fran Álvarez discutió con él la noche del viernes al sábado. Poco después fue a llamarle a casa pero él ya no abrió. Era sábado. Un vecino asegura que vio luz en su casa hasta tarde. Horas más tarde se localizaría el cuerpo sin vida encima de la cama.

La trágica muerte de Fran Álvarez ha devuelto a la actualidad la larga relación que mantuvo con Belén Esteban. El ex de la 'princesa del pueblo' fue hallado sin vida en su domicilio de Madrid. El periodista Aurelio Manzano, gran amigo de Fran, era el encargado de comunicar la fatídica noticia en el programa Viva la vida.

"Hace unas horas se lo encontraron sin vida en su casa. Él tenía que ir a trabajar hoy y no fue y mandaron a unas de las empleadas del bar y cuando han abierto la puerta se lo han encontrado sin vida encima de la cama", explicaba el periodista con la voz entrecortada.

Fran Álvarez saltó a la fama a raíz de la relación que mantenía con Belén Esteban. Ambos se conocían desde hace años, una relación que terminó en una gran boda que se celebró el 27 de junio de 2008 en la ermita de San Antonio del Palacio del Negralejo, en Madrid.

Allí, Belén y Fran unieron su amor en un enlace que ocupó la mayoría de las portadas de las revistas del corazón. Una imagen de felicidad que distaba mucho de la auténtica realidad que vivía la pareja. Las constantes peleas que tenían les llevaron a separarse en numerosas ocasiones.

Unas idas y venidas que terminaron en 2010 cuando Belén dio el paso de divorciarse de su marido. A pesar de haber firmado los papeles, la pareja decidió darse una nueva oportunidad, pero fue en 2013 cuando definitivamente comenzaron caminos por separado.

Fran guardó silencio durante años, manteniendo el perfil bajo que siempre había deseado. Tímido ante las cámaras, el ex de Belén Esteban decidió dar un paso al frente en Lecturas cuando la colaboradora de Sálvame anunció su boda. "No le voy a dar la nulidad a Belén. Aquella boda existió para lo bueno y lo malo, y no hay por qué borrarla", explicaba a la publicación. También Fran confesó que se encontraba en un proceso de rehabilitación y que había vivido un 2019 muy complicado por el ictus que sufrió su madre. Las últimas imágenes que pudimos ver de Fran son de septiembre del año pasado cuando se le preguntaba por todo el tema de la nulidad matrimonial. Descanse en paz.