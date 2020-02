La visita más inesperada en el tanatorio para despedir a Fran Álvarez

La muerte de Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban, a los 43 años ha sido un duro golpe para todos los que le conocían y es que familiares y amigos se dieron cita en el Tanatorio de la M30 para despedirle definitivamente. Aunque por el momento el informe preliminar de la autopsia ya ha sido entregado a la familia, no será hasta dentro de unos 40 o 50 días cuando se conozcan los resultados definitivos.

Tras el traslado del féretro de Fran Álvarez desde el Instituto Anatómico Forense al tanatorio dónde se ha instalado su capilla ardiente, fue su padre Amaro el que sacó fuerzas de flaqueza para acudir al Tanatorio y despedir a su hijo. Con la ayuda de un bastón para caminar, Amaro llegó al tanatorio en medio de una gran expectación por parte de los medios de comunicación que no dudaron en darle el pésame por la pérdida de su hijo.

Totalmente destrozada y sin poder contener las lágrimas, la pareja de Fran Álvarez contó con el cariño de algunos familiares que no se separaron de ella en ningún momento. La que no ha reaccionado por el momento es Belén Esteban. La "princesa del pueblo" no acudió ayer a trabajar a "Sálvame" aunque si se le pudo ver con mala cara salir y entrar de su casa.

Entre los asistentes al tanatorio, también hubo algunos rostros conocidos que acudieron a la cita como fue el caso de Toño Sanchís que evitó hablar con la prensa; y Mariví, la que fuera una de las mejores amigas de Belén Esteban, que acudió a darle un último adiós a Fran Álvarez.