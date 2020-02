El mensaje con el que Mónica Naranjo ha sorprendido a los espectadores: No volverá a estar en La Isla de las Tentaciones

El mensaje con el que Mónica Naranjo ha sorprendido a los espectadores: No volverá a estar en La Isla de las Tentaciones

Mónica Naranjo ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que no presentará la segunda temporada de 'La isla de las tentaciones', reality de Mediaset (Cuatro y Telecinco) que ha cosechado un gran éxito en su primera edición, recientemente finalizada.

"La isla siempre estará en mi corazón y sólo tengo palabras de agradecimiento tanto a Cuarzo como a Mediaset, que confiaron en mí para este precioso proyecto", confirmó la artista. Naranjo dice adiós con un "no quiero despedirme sin desearos, de corazón, toda la suerte del mundo, y que mi sucesor o sucesora haga pequeños los resultados obtenidos de esta primera edición tan mágica".

El mensaje concluye con un misterioso "habrá más imágenes, siempre" que hace indicar que las emisiones de la primera temporada de 'La isla' aún pueden tener continuación.



Christofer perdona a Estefanía e incendia Twitter

La Isla de las Tentaciones seis meses después ha dejado en shock a todos los seguidores del programa. Más allá de la ruptura de Álex y Fiama, o de la ausencia de Gonzalo, lo verdaderamente llamativo de la noche ha sido la reconciliación de Christofer y Estefanía.

El joven de 28 años ha decidido darle una nueva oportunidad a su novia después de que esta cayese en la tentación de Rubén durante su paso por el programa. Y es que tras el rechazo de Rubén, Fani se tuvo que ir sola a Madrid, algo que le hizo reflexionar: "Salí de La isla de las tentaciones. Llegué a mi casa, necesitaba estar sola y darme cuenta de la situación. Me di cuenta que echaba mucho de menos a Christofer. Y era: "¡qué has hecho!". Empecé a llamarle, a enviarle mensajes, a pedirle perdón... Al final me perdonó".