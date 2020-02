La brutal bronca de Lydia Lozano a Antonio Montero: "Va a misa los domingos pero luego te mete la cuchillada"

Monumental bronca en Sálvame. Se preveía que iba a ver tormenta y lo que ha llegado es un huracán de reproches, insultos y críticas. Lydia Lozano ha explotado contra su compañero Antonio Montero. Todo comenzó con una prueba del polígrafo en la que participaron todos los compañeros de la periodista y que tuvo conclusiones reveladoras e hirientes para la propia Lozano.

El nuevo tsunami ha pasado por el plató de Sálvame cuando Lydia Lozano aseguraba que Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco, habían retomado la relación. Una información que negaban todas las partes con rotundidad, apuntando a que la periodista había sido engañada por su fuente y que la enfrentaba directamente con su compañero Antonio David Flores. Pero lejos de dar su brazo a torcer, Lydia se negaba a desvelar su fuente y defendía su información, volviendo a remover los fantasmas del pasado al ver como su profesionalidad era cuestionada una vez más. Sin embargo, los colaboradores apuntaban a que la fuente de Lydia era José María Franco y su hija, quien fue jardinero en casa de Rocío Jurado, cuestionando la información de Lydia por la fama de impostor que precede a José María.

La prueba del polígrafo mostró a Lozano con algunos de sus compañeros pensaban de ella. "Creo que nunca ha sido periodista, creo que no tiene ni el título", era algunas de las frases que hizo Kiko Matamoros. Hoy, Lydia Lozano ha contestado a las declaraciones de sus compañeros. "Estoy mal pero no sé por qué, porque mis compañeros ni me quieren, ni me aprecian ni me valoran", confesaba al inicio del programa. La presentadora vio todas las opiniones que sus compañeros tenían sobre ella. Posteriormente, ha confesado que se ha mostrado muy dolida con Antonio Montero. "Antonio Montero va a misa los domingos pero luego te mete la cuchillada, ese es Antonio Montero, el que dice que la mitad de las cosas que dice no las piensa, que solo lo hace para que le vuelvan a llamar. Vienes aquí a reírte de todos nosotros, tú ayer te regodeaste en mi herida", ha declarado.

Esto ha generado una fuerte discusión entre los dos colaboradores del programa que se ha zanjado con un duro golpe de Montero a Lozano. El periodista ha querido contestar a las palabras de su compañera atacándola en su talón de aquiles: recordando la polémica que hubo con la hija de Al Bano y Romina Power.