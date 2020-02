El último error de Lydia Lozano causa un drama familiar: "Con el daño que hago a mi familia, con el daño que ya le hice"

Lydia Lozano se ha enfrentado a una de sus noches más duras. La periodista ha tenido que revivir todos sus fantasmas del pasado esta semana, cuando salía a la luz la trampa que le habían tendido para hacer daño a Antonio David Flores.

Todo comenzó hace unas semanas cuando Lydia aseguró que poseía información de una fuente muy fiable que, le confirmaba, que Rocío Flores había hablado con su madre a escondidas de Antonio David.

Mientras el ex Guardia Civil y su hija negaban la información, Lozano mantenía que su fuente no le había mentido porque no buscaba ni fama ni dinero. Finalmente, la colaboradora de Sálvame confesó que su fuente era José María Franco, quien habría tramado todo este plan para hacer daño a Antonio David.

Cuestionada por sus compañeros, Lydia se enfrentó a las preguntas del polígrafo para aclarar cuestiones tan importantes como si tenía el título de periodismo. "No estoy buscando protagonismo, estoy afrontando el problema. ¿Cómo no me van a doler que digan que no soy periodista si mis padres me pagaron la carrera para que fuera feliz?", clamaba una Lydia rota.

Además, ante la pregunta de María Patiño de si hacía todo esto para tener protagonismo, Lydia dejaba claro que sufría mucho con esas situaciones: "Aquí se me puede ver que disfruto, que se hace audiencia, pero luego", comenzaba diciendo antes de romper a llorar: "Mi madre con 91 años se tuvo que tomar un lexatin, con el daño que hago a mi familia, con el daño que ya le hice, no compensa... Yo tendría que estar loca para que valieran la pena estas noches sin dormir".



La brutal bronca de Lydia Lozano a Antonio Montero

La prueba del polígrafo que realizó Sálvame a sus colaboradres mostró a Lozano lo que algunos de sus compañeros pensaban de ella. "Creo que nunca ha sido periodista, creo que no tiene ni el título", era algunas de las frases que hizo Kiko Matamoros.

Lydia Lozano ha contestado a las declaraciones de sus compañeros. "Estoy mal pero no sé por qué, porque mis compañeros ni me quieren, ni me aprecian ni me valoran", confesaba al inicio del programa. La presentadora vio todas las opiniones que sus compañeros tenían sobre ella. Posteriormente, ha confesado que se ha mostrado muy dolida con Antonio Montero. "Antonio Montero va a misa los domingos pero luego te mete la cuchillada, ese es Antonio Montero, el que dice que la mitad de las cosas que dice no las piensa, que solo lo hace para que le vuelvan a llamar. Vienes aquí a reírte de todos nosotros, tú ayer te regodeaste en mi herida", ha declarado.

Esto ha generado una fuerte discusión entre los dos colaboradores del programa que se ha zanjado con un duro golpe de Montero a Lozano. El periodista ha querido contestar a las palabras de su compañera atacándola en su talón de aquiles: recordando la polémica que hubo con la hija de Al Bano y Romina Power.