Primera gran bronca en Supervivientes antes de coger el avión: "Tu opinión me toca el..."

Los fans de Supervivientes ya han tenido un avance de lo que puede ser la convivencia entre algunos de los participantes en el reality que Telecinco estrena este jueves 20 de febrero. Fani, de "La isla de las tentaciones", y Yiya, de "Un príncipe para tres princesas" se han enzarzado en una acalorada discusión que ha terminado entre gritos, con un buen catálogo de insultos y descalificaciones.



Por lo que se ve en las imágenes, las dos concursantes se han enfrentado duramente en el aeropuerto y la escena ha terminado con Fani (más conocida como "Estefaníaaaa") yéndose de la discusión, no sin antes dedicarle algún corte de manga a su contrincante y algún mensaje difícil de reproducir: "Tu opinión me toca el...". En el vídeo, que fue adelantado por "Socialité" este fin de semana, no podemos saber cuál fue el motivo que propició el enfrentamiento, pero seguro que es solo cuestión de tiempo que se desvele.





FANI Y YIYA TENIENDO MOVIDA ANTES DE IR A SV JAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA, me ahogo pic.twitter.com/teGDspigcA — Badgy ?? (@_badgy) February 16, 2020

Ana María Aldón y Hugo Sierra ponen rumbo a 'Supervivientes'

Una edición en la que Rocío Flores, Ana María Aldón y Hugo Sierra son los platos fuertes . Además,de un concurso donde también participarán el hermano de Sofía Suescun y Fani, la concursante de La Isla de las Tentaciones.Mientras Rocío Flores abandonaba nuestro país entre lágrimas , Ana María Aldón lo hacía muy tranquila y serena.para superar los momentos más difíciles en la isla, sobre todo, cuando el hambre empiece a hacer mella en sus cuerpos.Quien no las tiene todas con él es Hugo Sierra que tendrá que convivir con la que fuera su suegra, la madre de Adara. El paso por el reality de Gran Hermano VIP de su ya ex pareja sirvió para evidenciar la mala relación que existía entre ambos.Ahora,que comienza en solo cuatro días.