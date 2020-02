Las imágenes de Can Yaman en el servicio militar que causan furor en las redes sociales

Nadie puede negar ya que la pasión que levanta el actor de telenovelas Can Yaman en todo el mundo tiene su fiel reflejo en las redes sociales. Cada día, son miles los usuarios los que buscan y comentan cosas sobre el protagonista de "Erkenci Kus". Ahora que tiene que estar retirado de la actuación y la promoción de sus series por el servicio militar, la búsqueda del nuevo material sobre Can Yaman no hace otra cosa que acrecentarse.





En las últimas semanas, su cambio de look generó miles de comentarios en todo el mundo. En España, la nueva imagen del actor, rapado y sin barba, despertó una verdadera ola de tuits y posts que señalaban que el actor turco se parecía mucho al mismísimo Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno. Muchos quisieron ver en la instantánea una imagen remozada del político español.





Días atrás, otra imagen está despertando el interés de sus seguidores en las redes. En ella se ve Can Yaman comiendo en una cafetería del ejército turco donde se encuentra realizando el servicio militar. La imagen ya cuenta con miles de retuits y medios de todo el mundo se han hecho eco de la imagen. En la mayoría de los comentarios, sus fans destacan lo bien que le sienta el uniforme y el cambio de imagen y no son pocas las seguidoras que simplemente contestan con un "guapo" o un "hermoso" a la instantánea. Hay que recordar que con la entrada en vigor del servicio militar uniforme en Turquía, todos los varones de entre 20 y 41 años nacidos en suelo turco están obligados a cumplir un mes de servicio militar.





Lo único que está claro es que sus fans quieren más Can Yaman y no ven el momento de que el actor acabe la "mili" y vuelva a trabajar como actor. Seguro que en poco tiempo se anuncian nuevos proyectos. Con su popularidad, sus managers no dejarán pasar este feliz momento.

















?? [New] #CanYaman fue captado en la cafetería del ejército, el actor se encuentra realizando su servicio militar en Izmir. pic.twitter.com/HjxB78E2vp





— Series Turcas (@informacionST) January 11, 2020