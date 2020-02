Una participante en la isla de las Tentaciones sorprende con su nueva pareja: "Te quiero"

Uno de los participantes más conocidos de la Isla de las Tentaciones, el reality estrella de Mediaset que este año ha conseguido importantes datos de audiencia en Cuatro y Telecinco, sorprendía hace días a sus seguidores colgando una foto con su novia. Pero lo cierto es que la relación de Álex Bueno ya se conocía antes de que pasara por el concurso. De hecho muchos se dieron cuenta de que el joven había optado por borrar todas las fotos que tenía con esta chica para no "desvelar" de alguna manera lo que había sucedido en la isla.



De hecho el joven viajó varios días a París y colgaba fotos solo hasta que acabó el programa.





Pero en el programa también hubo polémicas. Durante una fiesta Bueno recibió muchas críticas por una supuesta actitud machista. Al parecer el joven había imitado (con cierta dosis de ironía y sarcasmo) el comportamiento de una mujer. Las críticas no se hicieron esperar.Estoy gastando bromas igual que las chicas vestidas de chicos imitaban a orangutanes (aquí vemos el doble rasero). No hago de menos a la mujer en ningún caso, me río de un sector muy conocido en las noches", afirmó el joven en una publicación en su "stories" de Instagram, una red social en la que cada vez cuenta con más seguidores y en la que se ha convertido en muy popular gracias en buena parte al formato en el que actualmente participa.afirmó el joven haciendo hincapié en que "aprendamos el significado de machismo y feminismo" en un mensaje que no pasó para nada desapercibido. . De hecho Bueno llegó a borrar todas las imágenes que había colgado con su nueva pareja para evitar que todo el mundo supiera cómo había acabado el programa. Lo cierto es que su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa tampoco estuvo exento de polémica ya que fue uno de los jóvenes de los que más se habló en redes sociales.