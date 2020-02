Isabel Pantoja habla de su drama familiar en su vuelta a Telecinco: "Ha sido un dolor muy malo"

Isabel Pantoja se ha convertido en la protagonista de la vuelta de Volverte a ver a Telecinco. La cantante ha visitado el plató de Carlos Sobera para dar una sorpresa a una fan que está perdiendo la visión.

Un encuentro de lo más especial que ha emocionado muchísimo a la tonadillera, pero antes, Isabel ha tenido la oportunidad de poder hablar a solas con Carlos Sobera. La madre de Kiko Rivera ha dado la última hora sobre el estado de salud tan complicado que tiene su madre: "Está estable. Ahora sí porque he hablado en casa y está todo bien, en su sitio", y hablaba así de su madre: "Lo más importante que ha hecho mi madre es darme la vida, yo creo que yo por mucho que he hecho por ella durante toda mi vida y sigo haciendo, no es bastante, no es suficiente para una madre. La amo sobre todas las cosas del mundo, después viene todo lo demás".

Un momento difícil al que se ha sumado la muerte de la madre de Irene Rosales: "Han sido unos días muy malos, muy inesperado, además, desgraciadamente. Desde aquí quiero mandarle todo mi cariño a esa nuera que tengo, que la amo, la adoro, la quiero con locura. Se lo merece, es una mujer, pero de los pies a la cabeza, con una entereza magnifica. No seré tu mamá, porque era Tere, a la que queríamos todos, pero a mí me vas a tener para lo que necesites como esa segunda madre".

Unas bonitas palabras que también tuvo para su hijo Kiko: "Para mi hijo por supuesto, que lo está pasando mal igual que ella, que adoraba a su suegra. Ha sido un dolor muy malo".

Recordando su paso por Supervivientes 2019, Isabel mostró que tenía heridas de 'guerra' en sus piernas: "Tengo mis heridas de guerra. Tengo buen recuerdo del programa. Cuando se lo dije a mi hijo y me dijo: 'Mamá, en la que te vas a meter'. Y luego se lo pregunté a mi hija y me dijo: '¡Ay mamá! Yo me iría todos los años'. Lo he pasado bien y mal, las dos cosas".