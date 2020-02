Rocío Carrasco rompe su silencio en su momento más complicado: "He llorado mucho"

Rocío Carrasco ha concedido una sincera entrevista a Canal Sur Radio para promocionar el musical homenaje a su madre Qué no daría yo... Por ser Rocío Jurado. Durante esta charla, Rociíto ha explicado el motivo por el cuál decidió lanzarse a hacer este proyecto tan ambicioso.



"Se gesta hace mucho tiempo porque mi madre en vida quiso hacer un musical y se quedó con las ganas. Así que lo tenía ahí guardado en una parte de cerebro y se despierta cuando oigo a Anabel Dueñas cantar 'Punto de partida' en Operación Triunfo", explicaba la hija de la desaparecida Rocío Jurado.



Una serie de revelaciones en las que ha afirmado en un rápido cuestionario que ha llorado más que reído: "He llorado mucho", también ha asegurado que hay heridas que no cierran y que no va a hablar de ningún tema relacionado con su familia.



Un silencio que no ha mantenido cuando ha sido el turno de hablar de su pareja, Fidel Albiac. Completamente enamorada, Rocío ha explicado a los oyentes de Canal Sur Radio que trabajar con su marido ha sido facilísimo y que volvería a "casarse con él" y a conocerle: "Yo volvería a todo con Fidel Albiac".



Una auténtica declaración de amor que choca de lleno con el complicado momento personal que está viviendo su hija tras marchase llorando a Supervivientes.