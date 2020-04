Un exganador de Supervivientes sorprende en su vuelta con un desnudo en rede sociales

Supervivientes ha conseguido convertirse en el programa más visto de la historia de Telecinco. A lo largo de los últimos meses han sido muchos los famosos que han luchado por formar parte de este programa que el año pasado vivió su edición quizá más importante (al menos sí una de las que más audiencia tuvo) gracias a la presencia en la isla más famosa de la televisión de la tonadillera Isabel Pantoja. Pero Supervivientes no es un programa nuevo. Ni mucho menos. El formato de las noches de Telecinico acumula ya una larga lista de ganadores.



Pero si hubo uno que tuvo que pelear el título hasta el final ese fue sin duda Abraham García. El joven, que actualmente trabaja como DJ, ganó una de las ediciones más polémicas del concurso pero luego pasó sin pena ni gloria. Lo cierto es que Garcia acudió a varios platós para hablar de su vida pero no siguió viviendo de su fama (algo que hubiera sido muy fácil teniendo en cuenta su tirón mediático).



A pesar de todo García sí que ha seguido alimentando las redes sociales. Durante la cuarentena incluso ha querido hacer una especie de regalo a sus seguidores y ha compartido una imagen de sus abdominales en una sesión de fotos en la que ha pasado prácticamente desnudo bajo la cámara de un amigo fotógrafo.



Las reacciones no se hicieron esperar. Más de 50.000 me gustas en apenas unas horas y comentarios de todo tipo en una foto. Otro éxito para el ganador de uno de los Supervivientes que también fue presentado por Jorge Javier Vázquez. El presentador se sitúa este año de nuevo al frente del programa aunque no con el éxito esperado.



No en vano muchos espectadores se quejaron de que este año los famosos no eran tan conocidos (a excepción de la hija de Rocío Carrasco) como en otros años.