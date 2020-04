Un extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa estalla: "No entro en ese juego"

Uno de los tronistas de Mujeres y Hombres y Viceversa que fue de los últimos en concursar en el programa, Rubén Sánchez, estalló hace unos días en redes sociales contra quienes critican todo lo que sale en el programa. "Sabéis que no soy de subir fotos todos los días. Os pido que no entréis en debate de gente que me critica o me insulta. A mi me da exactamente igual ese tipo de personas, no hace falta que entréis en el juego de nadie. Dejarlos ahí, echaros unas risas y punto final", sentenció en una publicación más que aplaudida.





El programa Mujeres y Hombres y Viceversa ha sufrido varios cambios en los últimos años. Uno de los fundamentales es el de presentadora. Emma García, la que durante años había sido su conductora, pasó a hacerse cargo del formato del fin de semana de Telecinco (Viva la vida) mientras que Toñi Moreno se trasladaba a Mujeres y Hombres y Viceversa. Pero no fue el único cambio importante.Lo cierto es que Mujeres y Hombres y Viceversa es uno de los programas que más gente joven atrae a Telecinco.De hecho Mujeres y Hombres y Viceversa es una gran plataforma que tiene como objetivo sumar cada vez más famosillos de los que tirar en otros formatos. Lo cierto es que Mujeres y Hombres y Viceversa es uno de los programas que ha sufrido el impacto del coronavirus.por lo que tienen que tirar de "hemerotecas".