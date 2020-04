Kiko Hernández sorprende con un cambio de look radical durante el confinamiento

Son muchos los ciudadanos que durante este confinamiento y ante la falta de peluquería han optado por cortarse el pelo ellos mismos o pasar la moto para raparse directamente, poniendo el corte militar de nuevo de moda. Incluidos los famosos.



El último en sumarse a esta tendencia ha sido Kiko Hernández, que aunque desde que comenzó el Estado de alarma no ha acudido al plató de 'Sálvame', sí que ha conectado con el programa a través de vídeoconferencias. Así es como ha demostrado su cambio de look radical. El colaborador ha sorprendido a todos los espectadores al aparecer en cámara completamente rapado al cero. De lo más favorecido, Kiko ha lucido su nuevo look durante la conexión.



Un estilo con el que nunca se había visto pero que le queda bastante bien. Igual de bien que a sus compañeros de 'Sálvame', quienes también se han pasado la maquina sobre la cabeza, como ha sido el caso de Rafa Mora, Jorge Javier Vázquez o Antonio Montero.